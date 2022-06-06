Морпех рассказал как два йети попали в район военных учений США

Мужчина по имени Фрэн из Спрингфилда, штат Массачусетс, в 1999 году позвонил на популярное американское радио о паранормальных явлениях “Coast to Coast” и рассказал о странной истории, очевидцем которой он стал во время своей службы в армии США:

– В мае 1973 года я служил морским пехотинцем и однажды мы проводили учения батальона в районе Калифорнии, в долине Кейси-Спрингс. Чтобы добраться туда, пришлось лететь на вертолете, потому что это настолько далекое место, что там нет никаких дорог.

Я и еще 15 пехотинцев были отправлены в ночную засаду. Нам нужно было отработать в реальности возможный сценарий действий, разработанный компьютером. Нашей задачей было следовать за противником.

Итак, мы создали место засады, оно имело форму буквы “L”, и все кто заходил на этот участок, считались “убитыми”.

Мы устроили эту засаду в полночь и вскоре в нее зашли “два больших человека”, как нам поначалу показалось. Мы открыли по ним огонь холостыми патронами. Потом мы решили, что это медведи, однако они ходили вертикально, на двух конечностях.

Когда мы начали палить в них холостыми, они разделились, одно существо побежало в одну сторону, а другое в другую. Мы не стали их преследовать, а вернулись в расположение точки, которая считалась нашей “базой”, и доложили нашему лейтенанту о случившемся.

Он в свою очередь радировал командиру и рассказал ему о происшествии. И после этого поступил приказ о том, что наша военная игра будет отменена, хотя мы должны были находиться в этом районе четыре дня, а провели тут пока всего сутки.

В ожидании вертолетов нам было приказано развести большой костер, нацепить штыки и встать плотным кругом вокруг костра (то есть вести себя так, словно рядом находится реальный и опасный противник). И всю оставшуюся ночь мы слышали рядом пронзительные вопли . Я могу описать их как похожие на человеческие, совсем не медвежьи.

Утром к нам прибыли два вертолета с некоторыми другими пехотинцами и их начальством. Я по сей день не знаю, кем они были. Нас заставили указать то место, где у нас была ночная засада, а потом двое военных пошли в ту сторону, а нам сказали убираться отсюда.

К слову, корпус морской пехоты никогда не отменяет подобные компьютеризированные военные учения, а в наших учениях всего было задействовано более 3 тысяч морских пехотинцев, логистика и огромная куча денег. И все это было отменено.