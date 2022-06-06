 

США отвергли идею ослабления санкций к России в обмен на украинское зерно

06.06.2022, 6:44, Новости дня
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США выступают против возможного смягчения антироссийских санкций в рамках договоренности по поставкам украинского зерна, сообщают американские СМИ.

Politico пишет, что ООН пытается достичь с Москвой договоренностей, которые позволят Украине «возобновить экспорт зерна через Черное море». Американский чиновник заявил, что США «не согласятся на сделку, при которой на Кремль прекратится какое-либо экономическое давление», передает ТАСС.

Старший республиканец в комитете по иностранным делам Сената США Джим Риш сообщил изданию, что против смягчения санкций в отношении Москвы. Издание пишет, что его однопартийцы разделяют эту позицию. США намерены продолжить поставки вооружений Киеву, рассчитывая, что это позволит Украине возобновить экспорт.

При этом, как пишет Politico, чиновники США и мировой бизнес «внимательно следят за переговорами» РФ с ООН и «отдельными консультациями с Турцией о разрешении на безопасный проход украинского зерна на мировые рынки». В Вашингтоне хотят узнать, «откажется ли Россия от требований смягчить санкции».

Напомним, на Западе указывают, что в Африке могут начаться новые войны, а в ряде других стран – государственные перевороты из-за невывоза зерна из украинских портов. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. Путин также предложил несколько способов вывезти украинское зерно.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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