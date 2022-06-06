 

Власти Индии разгневали мусульман

06.06.2022, 6:44, Новости дня
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МИД Катара, Кувейта и Ирана вызвали послов Индии из-за антимусульманских высказываний официального представителя правящей партии «Бхаратия джаната парти», которая отстранена от должности и лишена членства в партии, сообщают информационные агентства. Верховный муфтий султаната Оман Ахмед аль-Халили призвал мусульман ответить на оскорбление.

Обострение отношений между Катаром и Индией произошло, когда вице-президент Индии Венкая Найду совершал визит в эмират. Он встретился с руководством Катара, но обед с высокопоставленным чиновником правительства эмирата не состоялся, передает РИА «Новости».

Катар выразил «разочарование, полное неприятие и осуждение противоречивых замечаний, сделанных официальным лицом правящей партии в Индии против пророка Мухаммеда, ислама и мусульман». Катар поддержал отстранение представителя партии, но «ожидает публичных извинений и немедленного осуждения этих замечаний со стороны правительства Индии». МИД Катара считает, что «безнаказанность таких исламофобских высказываний представляет собой серьезную опасность для защиты прав человека и может привести к циклу насилия и ненависти».

Власти Катара заявили, что «полностью поддерживают ценности терпимости, сосуществования и уважения ко всем религиям и национальностям» и «на основе этих ценностей неустанно работают по установлению международного мира и безопасности». В МИДе заявили, что отсутствие «противодействия растущему исламофобскому дискурсу» в Индии «будет считаться преднамеренным оскорблением двух миллиардов мусульман».

О своем протесте против антиисламских заявлений сообщила и Организация исламского сотрудничества.

Кроме того, верховный муфтий султаната Оман призвал мусульман всего мира подняться и ответить на оскорбительные заявления: «Грубая и непристойная претенциозность официального представителя правящей партии Индии в отношении пророка Мухаммеда и его праведной жены, матери правоверных, Аиши является войной против каждого мусульманина на востоке и на западе, которая требует от всех мусульман подняться и ответить на оскорбления».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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