В ДНР не исключили, что боевики «Азова» могут прятаться в Мариуполе

В Мариуполе ведется работа по борьбе с криминалитетом и поиск спрятавшихся боевиков националистического полка «Азова» (против его членов в РФ возбуждены уголовные дела), сообщил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

Гагин, оценивая «обстановку» в Мариуполе, заявил, что «остался какой-то местный криминалитет». Он отметил, что «это больше, конечно, по линии МВД ДНР». По его словам, работа ведется «активно и грамотно», «ежедневно, круглосуточно». «Да, возможно, какие-то остатки ВСУ или того же «Азова» – кто смог куда-то уйти в город – они будут выявляться, при обнаружении будут попадать на фильтр, на следствие», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, сотрудники Следственного комитета РФ приступили к следственным действиями на территории промзоны завода «Азовсталь» в Мариуполе. На позициях боевиков были обнаружены боекомплекты и вооружение иностранного производства, разбитые смартфоны, ноутбуки, флэш-карты и места уничтожения униформы и амуниции ВСУ и националистов.

—