Власти Швейцарии оценили эффективность санкций против России

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен указал, что цель санкций против РФ «до сих пор не достигнута», если их ввели, добиваясь «скорейшего прекращения» российской военной спецоперации на Украине.

Пармелен подчеркнул, что эффективность санкций во многом зависит от того, полностью ли они выполняются, а также дополняют ли их другие инструменты – политические, дипломатические и юридические, передает РИА «Новости» со ссылкой на Blick.

Министр считает, что новые санкции могут привести к очередному повышению цен на энергоносители. Он признал, что «можно попытаться диверсифицировать энергоснабжение, но ни у кого в Европе нет готового решения на данный момент».

Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. ЕС начал работу над седьмым пакетом.

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