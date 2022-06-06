Британскому премьеру Джонсону грозит вотум недоверия из-за «партигейта»

В Великобритании вновь вспыхнуло недовольство премьером Борисом Джонсоном из-за скандальной вечеринки в его лондонской резиденции во время пандемии коронавируса, пишет Der Spiegel. И теперь ему грозит вотум недоверия, ведь, по имеющейся информации, необходимое число парламентариев его уже поддержало. Некоторые из них уже даже внесли в свои календари среду как день проведения голосования по отставке.



AP

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону грозит вотум недоверия из-за скандальной вечеринки в его лондонской резиденции во время пандемии коронавируса, пишет Der Spiegel. По имеющейся информации, за его отставку высказалось достаточное количество парламентариев, чтобы провести соответствующее голосование.

Недовольство так называемым «партигейтом» вновь вспыхнуло после публикации отчёта о расследовании произошедшего, продолжает немецкое издание. В нём говорится, что незаконные празднования в лондонской резиденции во время пандемии свидетельствует об отсутствии у Джонсона качеств руководителя и способности принимать правильные решения. К тому же на вечеринке злоупотребляли алкоголем, сообщается в документе. Многих людей ошеломило поведение людей из самого центра власти.

25 политиков от Консервативной партии открыто поддержали вотум недоверия премьеру, пишет Der Spiegel. Чтобы запустить процесс голосования, как минимум 54 тори должны обратиться с соответствующим письменным обращением в Комитет 1922, то есть парламентское объединение депутатов из Консервативной партии в Палате общин. По имеющейся информации, поступающей от однопартийцев Джонсона, а также от оппозиции, этот порог уже почти достигнут или даже превышен. В британских СМИ сообщают, что некоторые парламентарии уже внесли в свои календари среду как день проведения голосования по вотуму недоверия.

Сам Джонсон уже не раз извинялся за нарушения ограничений, принятых для борьбы с пандемией коронавируса. Но уходить со своего поста он отказывается. По его словам, перед правительством сейчас стоит слишком много вызовов, и было бы безответственно от них убегать.