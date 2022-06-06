Мнение: А теперь пригласим Хезболлу

Что будет с Донбассом?

Все больше и больше вполне вменяемых и четких описаний происходящего. Причем – всё настолько очевидно, что я даже не представляю, что вообще можно на это возразить, будь я даже совсем упоротым “патриотом” родных портянок. Косвенно ведь и Путин это признаёт – когда силком навязывает российским нищим регионам “побратимов” в ДНР/ЛНР, которых они как бы должны “отстраивать”. Путин признаёт, что в федеральном бюджете денег на это нет. А то, что у регионов денег нет ТЕМ БОЛЕЕ – ну, зато он как бы будет “не виноват”…

“Россияне рапортуют о занятии тех или иных населенных пунктов, но при этом немного не договаривают. Российская армия занимает не населенные пункты, а то, что от них осталось – развалины без значительной части населения. И зачем они ей – загадка.

Классический империализм подразумевал захват территорий и населения для последующей их эксплуатации в интересах метрополии. Россия захватывает территории для того, чтобы тратить на них деньги. Или, что более вероятно, чтобы любоваться руинами и пугать ими соседей.

Не секрет, что украинский Донбасс последние 30 лет не был самым благополучным местом – инфраструктура разваливалась без инвестиций, работы толком не было, люди оттуда уезжали еще до войны. После боев ситуация будет хуже многократно – для того, чтобы привести эти территории в более-менее пристойный жилой вид нужны огромные деньги. Даже если допустить, что РФ найдет эти деньги, то для кого и для чего будут отстраивать Попасную и Севернодонецк? Кто и какие заводы будет там строить?

Очевидно, что значительная часть молодежи туда уже не вернется. У РФ тоже нет избытка населения, чтобы переселять туда людей, да и желающих жить в потенциальной прифронтовой зоне, где толком нет ни работы, ничего, еще нужно поискать. В 18 веке, когда Россия впервые колонизировала эти территории, население для них собирали по всей Европе. Теперь пригласят Хезболлу?

А тем временем, согласно предварительным данным российской переписи населения, за последние 11 лет Ивановская область потеряла 12,6% населения, Костромская -13%, Псковская -10,8% и т.д. Катастрофическая российская демография маскируется лишь высокой рождаемостью в мусульманских регионах и миграцией из неблагополучных стран СНГ. Заниматься в таких условиях колонизаторством – бред. Впрочем, как и вся нынешняя война” (ТГ-канал ПАНДА).