Мнение: Стыковка с станцией “Тяньгун”
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Космический корабль "Шэньчжоу-14" состыковался с базовым модулем "Тяньхэ"
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
Космический корабль "Шэньчжоу-14" состыковался с базовым модулем "Тяньхэ"
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
30.05.21 / Советский табурет изменили до неузнаваемости – добавили немного золота (фото)
14.05.22 / Запад рискует стать жертвой собственной пропаганды
31.01.22 / Бабкина, Панайотов и не только: кто из знаменитостей живет в гостевом браке
28.01.22 / “Отчаянные домохозяйки” 18 лет спустя: как сложилась жизнь актеров популярного сериала
21.12.20 / Дочерняя компания “Роскосмоса” займется добычей лития в Боливии
02.04.21 / Скандалы: «Он находится будто в запечатанной банке»
13.01.22 / Сенат США предложил ввести санкции против Путина
08.04.21 / Бывший муж Ани Лорак впервые озвучил причину их развода: “Я не буду оправдываться”
20.08.21 / “Вернула или забрал?”: в сети гадают, откуда у Алекса Родригеса тот самый красный кабриолет
16.05.21 / Козерог всегда готов к отцовству, а Овен должен сначала самореализоваться: когда лучше становиться папой
Политика конфиденциальности - GDPR
По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]
Поддержать проект:
ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090