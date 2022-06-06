 

Мнение: Стыковка с станцией “Тяньгун”

06.06.2022, 4:20, Разное
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Космический корабль "Шэньчжоу-14" состыковался с базовым модулем "Тяньхэ"

Источник: Colonel Cassad



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