 

В РПЦ заявили о желании раскольников заполучить Киево-Печерскую Лавру

06.06.2022, 3:55, Новости дня
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Раскольническая Православная церковь Украины потребовали от украинских властей передать им часть зданий Киево-Печерской Лавры, сообщил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«Когда раскольники узнали, что в Украинской православной церкви готовится Собор и что на этом Соборе может быть провозглашена независимость Украинской православной церкви, они заявили о своих «правах» на Киево-Печерскую Лавру, и они потребовали от государства, чтобы часть зданий Лавры была передана им в пользования», – приводит слова митрополита РИА «Новости» со сылкой на канал «Россия 24».

Митрополит полагает, что действия УПЦ обусловлены «в том числе» и попыткой защитить «ее имущество». Он рассчитывает, что УПЦ сможет сохранить то, что ей принадлежит. Как отметили в РПЦ, прежде в Украине уже принимались законы, направленные на лишение канонической церкви ее имущества.

Кроме того, в Московском патриархате заявили, что патриарх Константинопольский Варфоломей не упускает случая нанести урон Русской православной церкви там, где есть такая возможность, и может для этого воспользоваться ситуацией в Виленско-Литовской епархии. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните ранее поддержала переход Виленско-Литовской епархии Московского патриархата в юрисдикцию Константинопольского патриархата.

Напомним, на Соборе в Киеве Украинская православная церковь Московского патриархата заявила о своей полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви. Синод РПЦ по итогам Собора, который состоялся в Киеве, выразил УПЦ поддержку в связи с беспрецедентным давлением с разных сторон.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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