 

Посол США отверг возможность полного разрыва отношений Москвы и Вашингтона

06.06.2022, 3:55, Новости дня
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Россия и США не могут взять и разорвать дипломатические отношения и перестать говорить друг с другом, сообщил американский посол в Москве Джон Салливан.

Салливан сказал, что Россия и США «никогда не разойдутся совсем». Представители двух стран «как минимум каждый день сидят рядом друг с другом на заседаниях Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке». «Что бы там ни было, лучше, когда мы говорим друг с другом в ООН, в Совете Безопасности. И у нас должны быть посольства», – сообщил он, добавив, что это «абсолютный минимум», «основа».

По его словам, требуется сохранить «какие-то базовые вещи, необходимые для того, чтобы посольства и банковские счета оставались открытыми». Он подчеркнул, что «должны быть посольства в Москве и Вашингтоне, а не только постоянное представительство РФ при ООН». Россия и США «объединены как постоянные члены» СБ ООН, в связи с чем им необходимо «продолжать взаимодействовать друг с другом, несмотря на имеющиеся разногласия», передает ТАСС.

Напомним, замдиректора Департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев заявил, что Москва открыта для честного и взаимоуважительного диалога с США, каналы связи сохраняются даже в сложившихся условиях. Кошелев также напомнил, что у Москвы и Вашингтона уже есть исторический опыт контактов в условиях конфронтации, который работал в годы холодной войны: «Мы начинали с принципов мирного сосуществования государств с различными социально-политическими системами».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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