 

Российские военные отправили ВСУ листовки с Арестовичем в образе «Люсеньки»

06.06.2022, 3:55, Новости дня
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С использованием агитационных снарядов на позиции ВСУ доставлены российские листовки, на которых советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович запечатлен в женских платье и парике, сообщают информационные агентства.

Российские военные доставили листовки на позиции украинских войск в Запорожской области – на территорию населенных пунктов Орехово и Гуляйполе. Для доставки использовались 122-мм гаубицы Д-30. Агитснаряды не наносят ущерба инфраструктуре, они сконструированы так, чтобы шел разброс исключительно листовок, без поражающих элементов и взрывчатки. На листовках изображены Арестович, олигарх Игорь Коломойский и президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».

На листовке с Арестовичем тот запечатлен в женском обличье: парике и платьях – очевидно, из роли в кинофильме «Не бойся, я рядом», где он играл женщину по имени Люсенька. Текст листовки гласит: «Боец ВСУ! Ты погибаешь за таких, как он!». Также указывается, что у Коломойского иностранное гражданство – израильское: «Игорь Коломойский имеет гражданство Израиля. Не умирайте за изменников родины. Сдавайтесь! Вас ждут дома!».

Еще один призыв к украинским солдатам гласит: «Зачем твоим родителям оплакивать твою преждевременную смерть? Ты хочешь умереть за Коломойского, Ахметова и Пинчука? Выбирай будущее! Не участвуй в боевых действиях и вернись к нормальной жизни. Пока не поздно – отказывайся воевать. Сложи оружие! Тебя ждут дома живым!».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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