Мнение: Северодонецк. 05.06.2022

Северодонецк. 05.06.2022

1. В продолжаются бои в районе промзоны завода «Азот». Противник также сохраняет коммуникацию с Лисичанском через один из поврежденных мостов — тяжелая техника там проходит с большим трудом, но автотранспорт проезжает.

2. Переброска подкреплений из Лисичанска в Северодонецк после того, как ВСУ сдали почти весь город, позволила удержаться в районе «Азота» и завязать бои в прилегающей жилой застройке, при этом сами же украинские источники признают, что амбиций отбить Северодонецк нет.

Бои соответственно будут продолжаться в районе промки, а часть Северодонецка в ближайшее время превратится в аналог Мариуполя с точки зрения разрушения многоэтажек и прочей жилой застройки с учетом активной работы артиллерии ВСУ по Северодонецку.

3. Маловероятно, что командование ВС РФ планировало штурмовать в лоб Лисичанск после взятия промзоны Северодонецка. Реальный штурм Лисичанска пойдет, когда прорвут позиции ВСУ у Приволья и Устиновки, продвинувшись к окраинам города, безотносительно того, что будет происходить в промке.

4. Ключевое значение для всех этих боев имеет борьба за трассу Артемовск—Лисичанск, так как контроль над ней обесценивает любые усилия ВСУ по удержанию Лисичанска и Северодонецка, если, конечно, нет плана пожертвовать всей группировкой ВСУ, а также всеми иностранными наемниками, которых бросили на удержание промзоны «Азота».

5. Пока что ВС РФ обеспечили полный огневой контроль над трассой, что уже сказалось на снабжении Северодонецка и Лисичанска. Но полного блока на трассе пока нет, поэтому отдельные машины и группы еще проезжают, но полноценное снабжение, которое было возможно еще в первой половине мая, уже нельзя обеспечить, несмотря на все усилия по оттеснению ВС РФ от района Белогоровки и Берестового. Текущая задача ВС РФ на этом направлении — перемолоть резервы противника в встречных боях и перевалить за трассу Артемовск—Лисичанск.

6. Естественно, ожидается и активность ВС РФ в направлении Северска, так как взятие под огневой контроль (чего пока нет) трассы Артемовск—Северск—Лисичанск приведет к пресловутому оперативному окружению Северодонецкой группировки, которая просто потеряет возможности снабжения через Артемовск, а любое отступление будет сопряжено с серьезными потерями.

7. Поэтому в ближайшее время мы с одной стороны будет наблюдать позиционные бои в районе промзоны Северодонецка и высокоинтенсивные бои к северу от Соледара.

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