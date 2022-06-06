Корабли Балтфлота начали поиск условного противника в море

Корветы «Сообразительный» и «Стойкий», а также сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» Балтийского флота начали учения по поиску и уничтожению условного противника, сообщило Минобороны России.

Экипажи приступили к «отработке задачи тактического учения по поиску подводной лодки условного противника». Несколько дней корабли при поддержке противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ морской авиации будут участвовать в «учениях по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств и противолодочного оружия». Также планируется провести артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям, отработать постановку радиоэлектронных помехи и устроить внутрикорабельные тренировки по радиационной, химической и биологической защите и борьбе за живучесть корабля, передает РИА «Новости».

Напомним, с 5 по 17 июня в регионе Балтийского моря проводятся масштабные ежегодные международные военные учения НАТО Baltops 22 с участием 16 стран. Всего в учениях примут участие более 4000 солдат морских, воздушных и сухопутных войск, а также морской десант, более 60 самолетов и 40 кораблей различного класса.

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