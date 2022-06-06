США и Южная Корея провели ракетные пуски после испытаний ракет КНДР

В ответ на испытания баллистических ракет, которые провела КНДР, США и Южная Корея также осуществили ракетные пуски, сообщил комитет начальников штабов Республики Корея.

Указывается, что восемь ракет были пущены «по различным целям». Южнокорейские военные заявили, что «совместный запуск США и Южной Кореей ракет класса «земля-земля» продемонстрировал способность и готовность нанести немедленные высокоточные удары по источникам провокаций», передает ТАСС со ссылкой на «Ренхап».

В воскресенье Южная Корея сообщила, что КНДР провела пуск восьми баллистических ракет малой дальности. В свою очередь, Япония заявила, что КНДР произвела пуск не менее шести ракет. Японские военные считают, что среди ракет были снаряды с изменяемой траекторией полета, передает РИА «Новости».

Напомним, это были 18-е ракетные испытания КНДР в 2022 году. Позднее 5 июня Силы самообороны Японии и военнослужащие США на фоне последний испытаний баллистических ракет КНДР провели совместные учения по реагированию на ракетные пуски.

—