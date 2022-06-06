 

Итальянский ведущий испытал приступ головокружения после интервью с Захаровой

06.06.2022, 2:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Передачу итальянского канала La7 пришлось прервать из-за того, что ведущий Массимо Джилетти, находившийся в Москве, испытал приступ головокружения. До этого он провел интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Первую помощь ему оказал российский телеведущий Владимир Соловьев.

Джилетти из Москвы находился на связи с римской студией. Он закончил интервью с Захаровой по Skype и перешел к его обсуждению с гостями передачи Non è l’Arena. Однако через несколько минут участники разговора обратили внимание на то, что Джилетти стало плохо. Его соведущая воскликнула: «О Боже, Массимо, что происходит? Помогите Массимо». После этого включили рекламу, передает РИА «Новости».

После рекламы передачу продолжили уже без участия Джилетти, который, как отметила журналистка, испытал внезапное недомогание. Через некоторое время Джилетти вновь связался со студией, рассказав, что у него был приступ головокружения. Он объяснил случившееся недостатком сахара или холодной погодой в Москве. Джилетти вернулся к телешоу. Он сообщил, что первую помощь ему оказал Соловьев.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06.21 / Озвучена цена смартфона Moto G Stylus 5G

23.09.21 / Главу управления Следкома России по Пермскому краю нашли мертвым. Накануне силовики обсуждали стрельбу в Пермском университете

10.05.22 / Министр экономики Японии усомнился в отказе ЕС от российского СПГ в ближайшее время

19.04.21 / Наркоманка напала с ножом на девятилетнего сына в Петербурге

31.10.20 / За рулем Land Rover, который сбил пешеходов в Киеве, был экс-член Нацкомиссии по ценным бумагам

28.07.20 / Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений «режима тишины» в Донбассе

01.01.22 / Американские СМИ обвинили Европу в создании энергетического коллапса

16.12.21 / Евросоюз на полгода продлит экономические санкции против России – журналист

05.01.21 / Стала известна дата презентации смартфона Honor V40

08.07.20 / Россия и Китай заблокировали в СБ резолюцию по Сирии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика