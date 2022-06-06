 

«Русалка», «пугающие вибрации» и «Снежная королева»: самые дерзкие идеи окрашивания волос на веселое лето

06.06.2022, 1:10, Разное
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Лето – идеальное время, чтобы создать яркий и запоминающийся образ. И в этом поможет модное разноцветное окрашивание волос peekaboo или color blocking trend. И если не боитесь рисковать и привлекать к себе внимание, то следующие идеи обязательно пригодятся.

“Снежная королева”

Голубые тона и холодный блонд всегда дополняют друг друга. И если вам хочется стать на это лето “Снежной королевой”, то подумайте о варианте окрашивания, представленном на главном фото (справа).

Яркие кудри

Нет ничего прекраснее натуральных вьющихся волос. А чтобы сделать кудри более пышными и запоминающимися, стоит выкрасить подложку в голубой цвет.

Черно-белый мир

Двухцветное окрашивание с темным верхом и кристально-белой подложкой выглядит стильно, оригинально и незабываемо.

Ярко-красное яблоко

Если у вас натуральные коричневые локоны, то “приправьте” их толстым слоем ярко-красного цвета. Это полностью изменит ваш облик, и привлечет к вам всеобщее внимание.

Русалка Peekaboo

Окрашивание в несколько ярких оттенков в стиле “Русалочки”, несомненно, подчеркнет вашу творческую натуру.

«Пугающие вибрации»

Натуральным брюнеткам стоит выкрасить несколько прядей в ярко-оранжевый цвет. Такое сочетание выглядит загадочно и привлекает к себе всеобщее внимание.

Фиолетовая рок-звезда

Если вы никогда не пробовали яркое окрашивание, то фиолетовый станет отличным стартом для вас. Он идеально сочетается с любым цветом волос и особенно эффектно смотрится в косах.

Тонкий акцент

У вас оригинальная прическа с резкими краями? Тогда оттените ее прядью канареечно-желтого цвета.

Радуга

Нет ничего веселее радужных волос. И особенно актуально подобное окрашивание солнечным и теплым летом.

Изумрудно-зеленый

Этот насыщенный зеленый цвет так хорошо сочетается с темно-коричневыми волосами, создавая освежающий и смелый акцент.

Серебристый и черный

Серебро всегда эффектно смотрится на черном фоне. И это подтверждает фото, приведенное ниже.

Лед и пламя

Как известно, противоположности притягиваются. И это подтверждает окрашивание, в котором сочетается ярко-красная основа и белые пряди.

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Россыпь драгоценностей

Сочетание изумрудного и рубинового оттенка с медовой основой выглядит по-настоящему ярким и летним.

Время привлекать внимание

Если вы не прочь притянуть к себе все взгляды, то попробуйте сочетать в окрашивании черную основу и неоново-зеленую подложку. Такой тандем не останется незамеченным.

Фиолетовый подрез

Эта короткая пикси с бритым фиолетовым подрезом выглядит абсолютным шедевром.

Желтая линия

Серебристо-пепельный можно дополнить ярко-желтым оттенком. Такая комбинация только подчеркнет вашу оригинальность и творческую натуру.

Короткие слои

Если хотите сделать короткую стрижку более веселой и летней, то попробуйте сочетать ее с ярким окрашиванием, как на фото снизу.

Скоромное окрашивание

Тем, кто еще не готов окрасить локоны в ярко-ядовитые тона, стоит подумать о более нежных цветах, как на фото вверху (справа).

Пастель

В этом образе идеально сочетается блонд с пастельной подложкой. Такой тандем выглядит максимально нежно и женственно.

Сочный арбуз

Арбуз всегда ассоциировался с солнечным летом. И сейчас самое время выкрасить несколько прядей в зеленые и ярко-розовые тона в честь этой сочной ягоды.



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