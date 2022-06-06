 

Логистический центр «Наше слово» пообещал передать более 6,5 тыс. учебников школам Донбасса

06.06.2022, 1:05, Новости дня
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В ближайшее время более 6,5 тыс. книг передаст вузам и школам Донбасса логистический центр «Наше слово», созданный по инициативе Минобрнауки РФ на базе Донского государственного технического университета (ДГТУ).

Вузы республик смогут получить доступ к электронным репозитариям научных данных и цифровым библиотекам российских университетов, об этом шла речь на семинаре-совещании в рамках Первого образовательного форума вузов РФ, ДНР и ЛНР в Ростове-на-Дону, говорится на сайте Минобрнауки.

Поддержали инициативу ведомства по созданию единого логистического центра и выступили партнерами Российское историческое общество, Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства образования и науки Луганской и Донецкой народных республик. Помимо организации сбора книг, «Наше слово» осуществляет экспертное сопровождение и обучение сотрудников центра, выстраивает маршруты транспортировки грузов, определяет потребности в литературе каждой тематики.

О промежуточных итогах работы логистического центра рассказал ректор ДГТУ Бесарион Месхи. Он отметил, что чуть больше чем за месяц было собрано более 6,5 тыс. книг для образовательных учреждений ДНР и ЛНР. Это и школьные учебники, и пособия по общеобразовательным предметам для вузов, и книги по истории Отечества, а также порядка 700 сборников художественной литературы.

«Мы работаем в тесном контакте с Министерствами образования и науки ДНР и ЛНР, получаем заявки от вузов республик на нужную им литературу, проводим экспертизу. Есть цель обеспечить не только вузы, но и школы ДНР и ЛНР необходимыми учебниками и книгами к началу нового учебного года. Через Совет ректоров Ростовской области мы направили письма во все вузы области и уже активно получаем литературу. При поддержке Минобрнауки хотим отправить такие письма в Совет ректоров всех регионов страны, чтобы и они активно подключались к сбору книг», – рассказал Месхи.

Помимо сбора печатных изданий, в планах у логистического центра – открыть доступ вузам Донбасса к репозитариям научных данных и цифровым коллекциям книг и учеников. Как отметила ректор Южного федерального университета Инна Шевченко, сначала дать доступ к обширным российским электронным библиотекам планируется вузам ДНР и ЛНР, заключившим партнерские соглашения с университетами РФ, а после распространить такую практику и на другие образовательные учреждения Донбасса.

Первая отправка книг в вузы ДНР и ЛНР состоялась в день открытия логистического центра, 29 апреля. Тогда фондом «История Отечества» для студентов вузов Донбасса была передана партия одного из наиболее современных и востребованных учебников по истории России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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