 

Блогер Mellstroy попал в ДТП по дороге в Брянск

06.06.2022, 1:05, Новости дня
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Осужденный в 2021 году за избиение девушки блогер Андрей Бурим (Mellstroy) сообщил, что попал в ДТП.

«Прощай, легенда», – говорится в сообщении. Бурим опубликовал фотографию врезавшегося в столб автомобиля BMW. Как отметил блогер, «ехали по делам в Брянск, но водитель уснул и решил притормозить на ближайшем столбе». «Слава Богу, что все хорошо», – сообщил он в Telegram.

В октябре 2020 года полиция возбудила уголовное дело против Бурима, который в прямом эфире избил фотомодель Алену Ефремову. У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Она сначала отказывалась писать заявление на стримера. В сентябре 2021 года блогер получил шесть месяцев исправительных работ, отрабатывал он их в должности менеджера по закупкам. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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