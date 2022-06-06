 

Власти Украины собрались запретить фейерверки

06.06.2022, 1:05, Новости дня
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Правительству Украины поручено рассмотреть возможность запрета на использование пиротехнических средств, сообщил президент страны Владимир Зеленский в ответ на соответствующую петицию.

Зеленский согласился с «обеспокоенностью по поводу увеличения опасных последствий в связи с использованием разнообразных пиротехнических изделий в повседневном быту». Он полагает, что «во время военного положения» использование фейерверков и другой пиротехники «должно быть четко урегулировано на законодательном уровне», передает ТАСС.

Президент подчеркнул, что сейчас «производство, хранение, перевозка, торговля пиротехническими изделиями не подлежат лицензированию, а их продажи и использование действующим законодательством не определены». Петиция передана правительству «с просьбой рассмотреть ее в соответствии с требованиями законодательства и принять необходимые меры реагирования».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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