Власти Украины собрались запретить фейерверки

Правительству Украины поручено рассмотреть возможность запрета на использование пиротехнических средств, сообщил президент страны Владимир Зеленский в ответ на соответствующую петицию.

Зеленский согласился с «обеспокоенностью по поводу увеличения опасных последствий в связи с использованием разнообразных пиротехнических изделий в повседневном быту». Он полагает, что «во время военного положения» использование фейерверков и другой пиротехники «должно быть четко урегулировано на законодательном уровне», передает ТАСС.

Президент подчеркнул, что сейчас «производство, хранение, перевозка, торговля пиротехническими изделиями не подлежат лицензированию, а их продажи и использование действующим законодательством не определены». Петиция передана правительству «с просьбой рассмотреть ее в соответствии с требованиями законодательства и принять необходимые меры реагирования».

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