Spiegel – Боррель считает возвращение к ядерной сделке с Ираном всё более маловероятным

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил пессимизм в отношении возрождения ядерной сделки с Ираном, пишет Der Spiegel. По его словам, вероятность достижения договорённости и возвращения к СВПД становится всё ниже. Он подчеркнул, что соглашение всё ещё возможно, однако для этого потребуются дополнительные усилия.



AP

Шансов на возрождение ядерной сделки с Ираном становится всё меньше, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Вероятность достижения договорённости и возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) снижается», — написал Боррель в Twitter в субботу после телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом, передаёт Der Spiegel.

«Однако мы всё ещё можем сделать это, приложив дополнительные усилия», — добавил Боррель.Он подчеркнул, что, будучи координатором соглашения, готов в любое время содействовать поиску решения проблем.

В 2015 году Иран и группа государств, известных как «5+1» (Китай, Россия, Великобритания, Франция, США и Германия) достигли соглашения по иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций против Ирана. В 2018 году бывший президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе США из сделки.

Переговоры о возвращении к соглашению находятся на грани срыва: Вашингтон и Тегеран не могут договориться о том, какие именно санкции США будут сняты. Западные дипломаты уже несколько месяцев заявляют, что возобновление СВПД со временем становится всё более маловероятным, поскольку Иран, со своей стороны, продолжает наращивать обогащение урана.

СВПД предполагал, что Иран пойдёт на определённые ограничения своей ядерной программы в обмен на отмену западных санкций. После одностороннего выхода США из сделки и введения дополнительных санкций Иран отказался от выполнения некоторых пунктов соглашения и начал процесс обогащения урана на уровне выше предусмотренных ядерной сделкой 3,67%, пишет Der Spiegel.