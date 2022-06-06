 

Симеонов день: приметы и традиции в православный праздник 6 июня

06.06.2022, 0:27, Разное
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В этом году в первый понедельник лета православные верующие чтут память святых Симеона Столпника и Никиты Столпника. Они много лет постились и молились на “столпе”, поэтому Бог одарил их способностью исцелять душевные и физические недуги. В народе этот праздник называют просто Симеоновым днем.

Предки заметили, что 6 июня начинается долгожданное лето. В эту пору расцветает шиповник – символ молодости, любви и красоты.

Традиции

В Симеонов день девушки предпочитали умываться росой, собранной с лепестков шиповника. Они верили, что это сделает их кожу светлой и чистой. А еще шиповник использовали для лечения ран.

Что нельзя делать 6 июня

В этот православный праздник не стоит унывать. Если человек будет пребывать в этом настроении, то такое состояние продлится аж до осени.

Приметы

Предки полагали, что сны в ночь на 6 июня исполняются в течение недели, а еще по-своему трактовали видения. Например, если приснилась такая катастрофа, как землетрясение, то ополчится начальство. О скорой свадьбе предупреждает сон, в котором человек набивает подушку перьями. Если же он видит себя в зеркале, то исполнится заветное желание.

Также в праздник, который приходится на 6 июня, обращали внимание на погоду. Дождь на Симеонов день обещает богатый урожай грибов, а цветение шиповника означает прекращение заморозков.



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