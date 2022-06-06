Рыбинск. Криминальная хроника с 30 мая по 5 июня

В Рыбинске раскрыта кража денег с банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Гагаринский и сообщила о том, что обнаружила пропажу денежных средств с ранее утраченной карты.

В ходе проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая – жительница микрорайона Мариевка 2000 г.р., которая воспользовалась найденной чужой банковской картой, оплатив покупки в одном из магазинов. Ущерб составил около 2 тысяч рублей. Подозреваемой даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Полицейскими раскрыта серия краж из магазинов

Ранее в полицию г. Рыбинска поступили заявления о том, что из сетевых магазинов совершены кражи товара. В ходе проведенных мероприятий участковыми уполномоченными полиции установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к административной ответственности за мелкое хищение житель г. Рыбинска 1999 г.р. Общая сумма ущерба составила около 2 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158.1 УК РФ (Мелкое хищение совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию). Подозреваемым даны признательные показания.

Мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное частью 2 статьи 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

В Ярославской области 2 июня произошло два ДТП с участием велосипедистов

02 июня около 16.30 в г. Рыбинске на улице Свободы произошло ДТП: по предварительной информации, женщина 1985 г.р., управляя автомобилем «Тойота», при повороте направо произвела наезд на мальчика 2006 г.р., который передвигался на велосипеде. В результате ДТП мальчик получил ушиб.

В этот же день около 20.00 в г. Ярославле на Московском проспекте мужчина 2001 г.р., управляя автомобилем «ВАЗ», совершил наезд на велосипедиста – мужчину 1973 г.р., которому в результате ДТП требуется амублаторное лечение.

Велосипедистам в соответствии с Правилами дорожного движения необходимо строго соблюдать следующие требования.

Движение на велосипеде лиц в возрасте младше 7 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон. Те же правила действуют и в отношении велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет! Но, в отличие от самых юных участников движения, они могут ездить еще и по велосипедным дорожкам.

Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов.

Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет:

– по правому краю проезжей части, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним;

– по обочине, в случае если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним или по правому краю проезжей части;

– по тротуару или пешеходной дорожке, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по правому краю проезжей части или обочине.

При необходимости пересечения проезжей части по пешеходному переходу велосипедист должен спешиться и перейти дорогу, ведя велосипед рядом с собой. Велосипедист, сошедший с велосипеда и ведущий его руками, приравнивается к пешеходу.

Также очень важно помнить, что перед началом движения, перестроением, поворотом и остановкой велосипедист должен подавать сигналы другим участникам дорожного движения! Эти действия должны производиться заблаговременно, до начала выполнения маневра и прекращаться немедленно после его завершения.

Будьте внимательны и дисциплинированы на дороге! Помните о безопасности на дорогах!

Сотрудниками полиции раскрыт грабеж

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился мужчина 1979 г.р. и сообщил о грабеже: в ночное время в подъезде дома по месту жительства неизвестный рывком выхватил у него сумку из рук и скрылся. Сумма ущерба составила около 2 700 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый – неработающий, ранее судимый местный житель 1984 г.р. Подозреваемым даны признательные показания.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

В соответствии с ч. 1 ст. 161 УК РФ предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет.

Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины

1 июня 2022 года у одного из домов по улице Чехова города Рыбинска Ярославской области было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

По предварительным данным, между 32-летним потерпевшим и 54-летним подозреваемым произошёл конфликт на почве личных неприязненных отношений, вследствие которого, злоумышленник нанёс мужчине ножевое ранение в шею, от которого последний скончался.

По данному факту Рыбинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство).

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. Злоумышленник задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. Расследование уголовного дела продолжается.

Госавтоинспекцией устанавливаются обстоятельства ДТП в Рыбинском районе с участием лося

01 июня около 01.05 на автодороге «Рыбинск-Судоверфь» в Рыбинском районе произошло ДТП: мужчина 1997 г.р., управляя автомобилем «ВАЗ-2112», совершил наезд на дикое животное (лось). В результате ДТП водитель нуждается в амбулаторном лечении.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Уважаемые участники дорожного движения! Случаи ДТП с участием диких животных (лосей) – не редкость. Госавтоинспекция обращает внимание: такие ДТП опасны тем, что лось может появиться на проезжей части дороги внезапно, тем самым не оставив шансов водителю на маневрирование. Именно поэтому следует быть предельно внимательными и аккуратными, двигаясь на автомобиле по автодороге рядом с лесными массивами или густой растительностью.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим с поправкой на состояние дорожного полотна, погодные условия и другие критерии, а также быть предельно внимательными за рулем. Участки дорог, где возможно появление животных, обозначены специальным дорожным знаком «Дикие животные».

Напоминаем, что дорожный знак 1.27 «Дикие животные» является предупреждающим, информируя водителя о возможном появлении на проезжей части диких животных, так как данная территория может входить в маршрут их миграции. Водитель, увидев знак «Дикие животные», должен снизить скорость и быть готовым объехать или пропустить выбежавшего на проезжую часть дикого зверя.

Уважаемые водители, будьте внимательны на таких участках дороги!