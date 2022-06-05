 

Зеленский встретился с военными в Запорожье

05.06.2022, 23:42, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский посетил Запорожье, где встретился с украинскими военными, сообщил замглавы его офиса Кирилл Тимошенко.

Тимошенко сообщил, что Зеленский, в частности, встретился с эвакуированными из Мариуполя жителями, передает ТАСС.

Как сообщила пресс-служба Зеленского, он ознакомился с обстановкой на передовой, пообщался с военными, вручил им награды и подарки, пишет «Коммерсант».

Напомним, в Запорожской области Киев контролирует чуть меньше трети региона, но в эту часть входит город Запорожье, где живет почти половина населения области. 

В конце мая Зеленский впервые с начала спецоперации РФ выехал на восток Украины. Он посетил Харьковскую область, где уволил начальника управления СБУ. Тот в ответ потребовал от Зеленского извинений. Сообщается, что между Зеленским и его генералами нарастает серьезный конфликт.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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