 

Сержант Кадргалиев из Астраханской области посмертно удостоен звания Героя России

05.06.2022, 23:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За самоотверженные подвиги в ходе спецоперации в Украине уроженец Астраханской области, сержант Вооруженных сил РФ Марат Кадргалиев посмертно получил медаль «Золотая звезда» с присвоением звания Героя России, сообщили власти Харабалинского района Астраханской области.

В сообщении говорится, что Кадргалиев не раз демонстрировал мужество и героизм, рискуя жизнью, спасал раненых сослуживцев с поля боя. Так, 4 марта в Запорожской области он «вел роту в наступление, лично оказал первую помощь раненым и эвакуировал с поля боя экипаж боевой машины». Указывается, что, «рискуя своей жизнью», Кадргалиев «спас жизнь командиру и сослуживцам». 30 марта в ДНР он «вел роту в бой под минометным обстрелом, лично оказал первую помощь трем военнослужащим, обеспечил их эвакуацию, прикрывал огнем». 8 апреля Кадргалиев был похоронен в Харабалинском районе с воинскими почестями, передает ТАСС.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.01.22 / В Днепре задержали пьяного водителя, устроившего ДТП с четырьмя авто, в котором пострадал двухлетний ребенок – полиция

14.03.21 / Из-за санкций против «Северного потока — 2» Вашингтон оказался между молотом и наковальней

04.11.20 / В Сенат США впервые избрали трансгендера

27.08.21 / США решили взаимодействовать с талибами ради продолжения эвакуации

15.04.21 / Глава ЛНР предложил Зеленскому провести референдум о прекращении войны в Донбассе

01.08.20 / Выгонявший нагайкой туристов с пляжа казак оказался сотрудником санатория

08.09.21 / В LG показали очень твердое стекло для гибких экранов

28.11.21 / После взрыва на заводе в Дзержинске превышения вредных веществ в воздухе не выявили

22.01.21 / Зеленский поздравил украинцев с Днем соборности

21.09.20 / Политсилы, подписавшие Минские соглашения так, что приходится “разгребать”, присвоили себе роль великих патриотов Украины – Кравчук

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика