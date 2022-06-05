Сержант Кадргалиев из Астраханской области посмертно удостоен звания Героя России

За самоотверженные подвиги в ходе спецоперации в Украине уроженец Астраханской области, сержант Вооруженных сил РФ Марат Кадргалиев посмертно получил медаль «Золотая звезда» с присвоением звания Героя России, сообщили власти Харабалинского района Астраханской области.

В сообщении говорится, что Кадргалиев не раз демонстрировал мужество и героизм, рискуя жизнью, спасал раненых сослуживцев с поля боя. Так, 4 марта в Запорожской области он «вел роту в наступление, лично оказал первую помощь раненым и эвакуировал с поля боя экипаж боевой машины». Указывается, что, «рискуя своей жизнью», Кадргалиев «спас жизнь командиру и сослуживцам». 30 марта в ДНР он «вел роту в бой под минометным обстрелом, лично оказал первую помощь трем военнослужащим, обеспечил их эвакуацию, прикрывал огнем». 8 апреля Кадргалиев был похоронен в Харабалинском районе с воинскими почестями, передает ТАСС.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

—