 

Захарова упрекнула Запад в эгоизме и самомнении

05.06.2022, 23:42, Новости дня
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Ошибки Запада связаны с тем, что западные страны полагают, будто находятся «в центре мира», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова в эфире итальянского телеканала La7 заявила, что у Запада «нет морального права учить кого-то чему-то». «Ваши ошибки состоят в том, что вы слишком эгоистичны, вы считаете, что вы в центре мира, что помимо вас в мире нет других народов», – приводит ее слова РИА «Новости».

Она заверила, что с российской стороны «железного занавеса не будет», это ЕС «окружает занавесом Россию». Она отметил, что «только сегодня страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролет рейсу Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию». Как отметила Захарова, «российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров», но «страны-участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство».

В посольстве РФ в Черногории подтвердили, что «в ответ на направленную накануне ноту с запросом на пролет правительственного борта получили в воскресенье от МИД Черногории официальное уведомление об отказе в пересечении воздушного пространства страны самолетом главы МИД России», передает ТАСС.

Напомним, СМИ сообщили, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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