Личное: “Ты не турист и уже не менеджер”

Многие пострадавшие от военных действий беженцы спрашивают в письмах, как вести себя в границах в чужой стране.

Очень важно понимать, что принимающая сторона обычно ни в чем не виновата. Поэтому нельзя воспринимать оказываемую помощь как компенсацию ущерба. А многие беженцы воспринимают именно так. Из-за этого помощи не только становится меньше, но и начинается возмущение принимающей стороны и даже иски.

Алгоритм для любого беженца один: принимать помощь государства, выполняя все условия и пожелания этого государства, а к помощи частных лиц относиться еще более скромно. Частное лицо – это не государство. На налоги своих граждан государство помогает беженцам и если гражданин страны хочет оказать дополнительную личную помощь – это его добрая воля и надо относиться к этому с благодарностью.

Все случаи, когда беженцы вешают флаги своей страны на балконы, когда перекрывают улицы, чтобы обратить на себя внимание, когда требуют выделить им более комфортабельное жилье, когда не хотят освобождать частные квартиры или устраивают погромы в квартирах, из которых их попросили съехать – это неэкологичное поведение и даже противоправное. Статус жертвы не дает право становиться захватчиком и агрессором, тем более по отношению к третьей, невиновной стороне, тем более к помогающей третьей стороне.

kit_na_st

Уважаемая Эволюция.

Спасибо Вам огромное за Ваш труд. Правда, со временем чтения блога, многие стороны моей жизни заметно улучшились.

Возможно, мое письмо окажется полезным, поскольку боюсь, сейчас не мало людей оказались в похожей ситуации. В связи с войной мне пришлось покинуть свой дом и я оказалась в чужой стране.

Контекст, конечно, же будет у всех свой но хотелось бы понять ориентиры, ближе к которым стоило бы держаться когда ты вдруг вообще не на своей территории и не по цели всей своей жизни – эмигрировать, а потому что вынужден был уехать, опасаясь за свою жизнь.

Опишу несколько ситуаций как примеров, которые особо вызвали вопрос – как же будет в границах?

Ситуация 1.

Подруга детства пригласила к себе в свою страну с просьбой одновременно привезти ее 69 летнюю маму. Перелет с пересадкой был более 20 часов, сама бы она не доехала, да и до перелета несколько недель мы жили в отеле в одной из стран Европы, пока делали документы. Так бы подруге пришлось бы за мамой лететь самой, а так привезла ее я. Подруга оплатила мой билет на самолёт. Я оплатила все наше пребывание с ее мамой в отеле и другие накладные расходы. По деньгам мои затраты примерно, равные билету.

На мой вопрос, перед поездкой, где я буду жить, подруга сказала, ой разберемся, дом большой. Но по приезду, оказалось что жить и спать мне постелили в одной кровати с мамой подруги, сославшись что мы ж итак в отеле спали вместе.

Я попыталась сказать подруге что мама ее пожилой человек, которому я буду мешать спать. Мне 48 и мне вечером и ночью (из-за разницы во времени в 5 часов ) пишут и звонят клиенты – я пытаюсь их сохранить в режиме консультирования. Подруга развела руками, но мы договорились, что буду работать и спать в гостиной. Сказать ей о том что для меня это ту мач, я не смогла. Через время нашла вариант снять себе жилье отдельно и съехала. Финансово для меня это сложно, но тут вопрос в границах ли я поступила? Возможно ли было оставться в ее доме и просить ее, например, выделить мне на время, отдельную комнату? ( такая комната в принципе, была, но это бы помешало им и особенно мужу подруги проводить привычный досуг). Я конечно, понимаю что я всегда могу вернуться домой в свою страну. Но пока страшно.

(Автор спрашивает могла ли она потребовать выделить ей комнату в доме подруги. Речь идет именно о требовании, а не о “просьбе”, как выражается автор, потому что просьба с ее стороны и так была, и было даже нытье, что с мамой спать неудобно, а в гостиной – ту мач. То есть автор пыталась убедить подругу создать ей комфортные условия, а когда подруга отказалась, автор размышляет, могла бы она “попросить” или нет. Нет, автор. Это чужой дом. В чужом доме надо всегда принимать немного меньше, чем вас просят взять, учитывая, что из-за вежливости хозяева предлагают немного больше, чем хотят дать)

Ситуация 2.

Про деньги. Подруга сказала билет за ее счёт и потом сядем посчитаем что ты потратила за две недели в Европе и я тебе отдам. Я сказала, давай не сейчас. У меня пока есть деньги. Можно было так ? Или нужно было сесть и всё посчитать? Я не самая богатая . Пару тысяч у меня было. Сейчас почти все потрачено. Я ни в коем случае не жду что подруга мне что либо вернёт. Наоборот. Я не хочу ей быть должной. Она же тоже дала мне возможность оказаться в безопасности в одной из самых интересных стран мира. Или я всё таки ее ставлю в неловкое положение, когда не беру обещанные ею деньги?

(Автор опять надевает колпачок на подругу, как будто той очень хочется дать автору денег, но она стесняется. Хотя подруга в курсе, в каком бедственном положении автор и предлагает максимум того, чего может и хотела бы дать. До этого автор сама написала, что потратила в Европе примерно стоимость билета. Учитывая, что отель она снимала на двоих и снимала бы без мамы подруги тоже, скорее всего траты подруги больше, чем ее. И подруга это все наверняка уже прикинула)

Ситуация 3.

Я приехала с вещами и их нехватки у меня к счастью нет. Но те, кто хочет помочь бежавшим от войны и везут вещи. В границах ли будет отказаться и не брать? Я видела искреннее желание людей помочь и мне казалось что человек расстроится если я скажу что мне не нужно. Один раз я кое что взяла, для приличия, остальное сказала я поправилась на нервах, не влажу ..но спасибо, огромное за желание помочь. В границах ли просто сказать , нет спасибо, у меня всё есть и эти вещи могут помочь другим. Всё таки я уезжала , когда в моем городе было все относительно нормально. Я не потеряла как некоторые всё. Ну пока не потеряла.

(Да, так и нужно говорить, когда вещь вам не нужна, но может быть нужна другим. Настораживает тут другое. Почему-то автор уверена, что помощь больше нужна тем, кто помогает. Автор боится обидеть и не принять. Вот это – извращение психологии жертвы. С какого-то момента жертве начинается казаться, что ее беда – это общая беда и все вокруг не только должны помочь, но и очень хотят помочь, не могут не помочь. Понятно, чем опасно такое слияние границ? А понятно, почему оно нарастает у многих в плохой ситуации?)

Ситуация 4.

Страна, к счастью, таким как я, помогает. Даёт пособие. Но аренда его почти все съедает. Подруга это знает. Предлагает мне подработку – идти мыть дом у ее богатой подруги. В границах ли будет отказаться? Я не против мыть полы, но я могу их мыть там где посчитаю нужным. Таких предложений о работе много . Я сославшись на аллергию ( а это действительно так) на моющие средства, отказалась. Ну и сказала что деньги у меня пока имеются. Но вижу, что подруге это не нравится.

Похожих ситуаций много.

При том что тебя итак шатает из -за происходящего и сейчас ты не турист, и уже не менеджер с 20 летним опытом, дипломом и хорошей репутацией, а никто для всех, в их глазах беженец и бедняжка, особенно без хорошего знания языка.

(У автора фокус только на своем ущербе, а не на интересах второй стороны. Стране, где она оказалась, она не нужна в качестве менеджера, тем более без знания языка. Она не полезна стране в этом качестве и даже обременительна. И беженцев очень много, все их прихоти не удовлетворить. При всей доброте и сострадании граждане страны не должны наносить себе крупный ущерб, освобождая для беженцев свои дома и лучшие рабочие места. Автор же ожидает, что раз она пострадала, с ней будут делиться всем как с любимой и родной. Как будто страдания дают автоматический рост СЗ и ОЗ. Из-за таких притязаний автор не только не станет любимой, но вскоре может стать ненавистной)

И часто совершенно не понятно где корону нужно снимать и принимать эти факты, а где будет правильное поведение с опорой на себя без потери самоуважения.

(Правильное поведение – перестать ожидать опеки и любви, быть благодарной за помощь, осознавать свое сложное положение и понимать, что помогающая стороне не только не виновата и не должна возмещать ущерб, но оказалась рукой дающей, которую вы должны отблагодарить. То есть автору нужно делами отблагодарить подругу за прием и начать мыслить в русле: чем она может быть полезна стране, в которой оказалась. В этом случае уважение к ней начнет расти и все страдания, которые она перенесла, действительно будут дополнительно растить ее СЗ и ОЗ. Кто понимает, как и в каком случае значимость человека растет от перенесенных им страданий, а в каком наоборот?)