Хакеры взломали украинский стриминг и запустили эфир российского телеканала

В результате кибератаки украинский стриминговый сервис Olltv и некоторые спортивные каналы показывали вместо футбольного матча Уэльс – Украина прямой эфир российского телеканала «Известия», сообщают информационные агентства.

Гендиректор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин, комментируя сообщения о хакерской атаке, заявил: «Можно сказать одно: смотрите iz, где бы вы ни находились, что бы ни делали». Он выразил сожаление в связи с тем, что в Уэльсе пока не увидели «Известия», но добавил, что все впереди, передает РИА «Новости».

В воскресенье сборная Уэльса обыграла команду Украины в финальном матче мини-турнира за право выхода на чемпионат мира в Катаре. Встреча в Кардиффе завершилась со счетом 1:0, мяч в свои ворота отравил капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко.

Напомним, российская хакерская группа RaHDIt обнародовала данные, которые, предположительно, принадлежат 700 сотрудникам Службы безопасности Украины. В досье фигурируют фото, домашние адреса и телефоны людей в разных чинах – от генерала до лейтенанта.

В мае расписание телепрограммы в кабельных сетях операторов «Ростелеком», МТС и НТВ-Плюс было взломано, в программе вместо названий передач появился текст о спецоперации на Украине.

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