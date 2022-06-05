Бойцы «Ахмата» записали видео поездки по Северодонецку

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой бойцы спецподразделения «Ахмат» едут по центру Северодонецка в ЛНР.

Кадыров в соцсети «ВКонтакте» отметил, что «не раз заявлял и подтверждал видеозаписями факт взятия всей жилой зоны города Северодонецка». Он указал, что «бойцы «Ахмата» в этих видео свободно передвигались по центральной улице и центральному проспекту города», но «нацики упорно вешают лапшу на уши украинской и мировой общественности о том, что Северодонецк находится под контролем ВСУ».

Глава Чечни сообщил, что его помощник Апты Алаудинов «специально записал очередное видео, в котором прокатился по улицам города на автомобиле с номерами «Ахмат», показал здание городского СБУ, пообщался с продавцами работающего магазина». «О чудо! Местные жители не видели ни одного нацика за последние несколько дней, а о чьем-то наступлении и вовсе не слышали. Что с лицом, нацики?» – сообщил Кадыров.

Он заявил, что «даже слепому ясно, что нациков в городе нет, и все их псевдогероические заявления не стоят выеденного яйца». По его словам, «сбежали они из города, ушли в промышленную зону, где их и иностранных наемников планомерно и не спеша отправляют к Бандере наши ребята совместно с бойцами ЛНР».

«Так что, если в сети снова всплывет заявление о том, что нацики наступают на Северодонецк или удерживают его в лучших традициях Рембо или Терминатора, гоните подальше этих лжецов», – сообщил глава Чечни.

Напомним, Минобороны сообщало в Telegram, что подразделения ВСУ, понеся критические потери (в ряде подразделений – до 90 %) в ходе боев за Северодонецк, отступают в направлении Лисичанска. Киевские власти, осознавая невозможность дальнейшего сопротивления и удержания промышленной зоны в Северодонецке, приказали сводной тактической группе заминировать на Северодонецком предприятии «Азот» емкости с селитрой и азотной кислотой, общий объем которых превышает 100 тонн.

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