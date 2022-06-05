Глава отдела полиции погиб в ДТП в Астраханской области

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05.06.2022, 22:55, Новости дня
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В результате столкновения двух автомобилей погиб начальник отдела полиции №1 УМВД РФ по Астрахани, пять человек пострадали сообщил представитель УМВД по Астраханской области.

ДТП произошло на дороге Астрахань – Марфино. Машина «ГАЗ-3110», которой управлял 83-летний водитель, не уступила дорогу автомобилю Opel Astra, хотя тот ехал по главной дороге. 22-летней женщине, управлявшей Opel, пришлось выехать на встречную полосу, чтобы избежать столкновения. Однако там ее машина столкнулась со служебным автомобилем Lada Vesta, за рулем которого был начальник отдела полиции. Он скончался на месте от полученных травм. Пассажир Lada, водитель и пассажиры Opel (три девушки 2004 года рождения) «с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение», передает РИА «Новости».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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