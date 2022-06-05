Мнение: Надолго ли хватит мяса

Еще из серии «Рассказы моей мамы». Иногда она вспоминала, как об одном из ярких впечатлений своей юности, невероятное изобилие очень дешевого мяса. На протяжении, говорила, почти полугода, мяса было – завались! Всякого: курятина, говядина, телятина, свинина, даже баранина… А она как раз в МИФИ поступила, и так настроение на подъеме, а тут еще и изобилие настало, какого не видали никогда прежде и (чего еще не знали) не будет никогда в будущем. Причем – все нереально дешево! Семья у нее была не особо богатая, но покупали без напряга всё подряд, бабушка Таня всегда умела хорошо готовить, и блюда были – как в лучших домах Парижа: и котлеты крутили всякие, и консомэ, и харчо, и вырезку в разных видах, и бараньи ноги, и свиные головы, и поросенка умудрялись запекать на коммунальной кухне.

А потом вдруг – раз! И всё изобилие закончилось. И более того – опять же, по маминым воспоминаниям, на несколько лет мяса в продаже не стало ВООБЩЕ. Если и удавалось урвать какие-то кости (уже неважно, от какого животного), то в диких очередях и не каждый день, а то и не каждую неделю. И это в Москве! Благо, мама была молодая и свалившуюся скудость перенесла легко, с улыбкой – как она, впрочем, делала всегда. Но само исчезновение запомнила, ее такие резкие бросания из жара в холод и удивили, и позабавили – при том, что, конечно же, советская пропаганда ничего по обыкновению не объясняла. Но вроде, как тогда шептались, дело было связано с некой очередной совковой сельхозкампанией – вроде бы «по борьбе с подсобными хозяйствами».

Я сейчас из любопытства полез в интернет – подвести, так сказать, фактологическую базу. И точно – долго искать не пришлось. Первая же ссылка – вот эта:

«В 1958 г. Хрущёв начал проводить политику, направленную против личных подсобных хозяйств — с 1959 года жителям городов и рабочих посёлков было запрещено держать скот, у колхозников личный скот выкупался государством. Начался массовый забой скота колхозниками. Эта политика привела к сокращению поголовья скота и птицы, ухудшила положение крестьянства».

Всё сходится! В 1958-м маме как раз было 18 лет. И изобилие мяса в магазинах (прежде всего Москвы) случилось как раз вследствие массового забоя скота и птицы в масштабах всей страны. Чудес, однако, не бывает – немудрено, что вскоре после наставшего «рая» мясо из продажи практически исчезло. И не только исчезло, но и стало при этом много дороже.

Собственно, к чему вдруг я вспомнил эти «преданья старины глубокой»? Ну, во-первых, приятно вспомнить маму – я по ней до сих пор скучаю. А во-вторых – надоело слушать и читать потоки нынешнего бахвальства со всех сторон касательно «необычайного притока валюты» в отечественные госкорпорации и бюджет страны от продажи сырья, прежде всего нефти и газа. Каждый день – победные реляции: то «Попасную взяли», то «за прошлый месяц получили от продажи углеводородов еще 60 млрд. долл».

Все это – на фоне разрушаемых российскими ракетами городов, роста числа убитых с обеих сторон, сдохшего импорта и полной экономической блокады, кольцо которой затягивается всё туже вокруг РФ. «Зато у нас много валюты!»

Имеет смысл вспомнить 1958 год. Тогда тоже стало много – много МЯСА. Много – потому что шел его повсеместный забой – тоже, по странному совпадению, «ввиду мудрой политики партии и правительства». Но что случилось потом, всего через каких-то полгода?

Мясо кончилось.