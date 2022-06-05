Мнение: Как было официально заявлено, мы собираемся ослабить Россию

Экс-замглавы Европейского командования вооруженных сил США генерал-лейтенант Стивен Твитти:

Я думаю, что война на Донбассе поворачивается в пользу русских. И если вы посмотрите – я особенно говорю о восточной части Донбасса – русские перешли от попыток давить всей своей боевой мощью на Донбасс целиком к овладению каждого города по отдельности. Будь то Рубежное, Лиман, Северодонецк и Лисичанск, они занимают именно эти города, и именно так продвигаются вперед.

Они не вкладывают туда кучу боевой мощи с пехотой и танками. Они собрали свою артиллерию и именно так добиваются успеха. Да, они начинают добиваться прогресса на востоке Донбасса.

Как было официально заявлено, мы собираемся ослабить Россию. Хотя мы так и не определили, что означает ослабление. Если вы прямо сейчас смотрите на войска Украины и России, они примерно в соотношении один к одному. Разница лишь в том, что у России чертовски большая боевая мощь, намного больше, чем у украинцев. И поэтому нет никакого способа, чтобы украинцы когда-либо уничтожили или победили русских. И поэтому мы должны действительно выяснить, что означает ослабление в конечном смысле. И я больше скажу, у украинцев никогда не будет достаточной боевой мощи, чтобы вышвырнуть русских из Украины. Ну и как тогда будет выглядеть конец игры?

Если вы реально хотите вернуть к состоянию до 2014 года, тогда мне интересно услышать пути и средства. Потому что, с военной точки зрения, украинцам не хватает возможности осуществить это. Им просто не хватает этой способности. У них нет такой боевой мощи.

И я также хочу напомнить вам, что мы много слышим о российских потерях. И мы очень мало слышим об украинских потерях, но имейте в виду, что они также теряют солдат на протяжении всей этой войны. Они начинали примерно с двухсот тысяч. Ну и кто знает, где они сегодня?

Поэтому им трудно набрать и поддерживать необходимый уровень профессионализма в своей армии. Поэтому надо признать, что им не хватает возможностей и средств, чтобы иметь вернуться к состоянию до 2014 года.

Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, знаете, если посмотреть на составляющие – дипломатические, информационные, военные и экономические – нам катастрофически не хватает дипломатической составляющей в попытке разрешить это дело. Если вы заметили, нет даже попыток договориться о каких-то переговорах, нет никакой дипломатии. И я не считаю, что мы сможем это сделать, учитывая, что думает о нас Путин.

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