Какой блонд будет в моде в 2022 году: несколько идей окрашивания на стрижку средней длины

Блонд всегда был в тренде, и этот год не исключение. Тем более что сейчас невозможно сосчитать все светлые оттенки и техники окрашивания волос. Но цвет – это не главное в прическе. Ведь его нужно выгодно сочетать с стрижкой. И далее вы найдете несколько идей окрашивания в светлые тона на стрижку средней длины.

Блонд и короткий боб

Светлые волосы отлично сочетаются с коротким бобом, что подтверждает главное фото. А чтобы прическа выглядела максимально эффектно и стильно, желательно слегка градуировать локоны на затылке, а переднюю часть немного завивать.

Блонд и балаяж

Чтобы сделать медовые локоны более сочными и выразительными, сделайте модный светлый балаяж. Такое окрашивание отлично сочетается со стрижкой боб.

Боб с карамельным окрашиванием

То, как светлые тона переплетаются друг с другом в этом окрашивании, выглядит просто божественно. А слегка укороченный затылок с градуированными слоями придает прическе дополнительный шарм.

Короткий боб с челкой

Если любите смелый и дерзкий стиль, то остановите свой выбор на коротком бобе с челкой. Эта прическа подчеркивает красоту светлых волос.

Пепельный блонд с темными корнями

Этот аккуратный боб с окрашиванием в технике омбре наглядно демонстрирует, насколько эффектно сочетаются светлые оттенки с темной основой.

Золотистый блонд и перевернутый боб

В перевернутом бобе передняя часть обычно длинная, а задняя – короткая. И такая стрижка отлично сочетается с разнообразными оттенками медового цвета.

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Холодный блонд и боб с пробором

Не каждому идут прически с центральным пробором, ведь они подчеркивают все особенности внешности, которые должны быть сбалансированы. Тем не менее этот боб в сочетании с холодным блондом выглядит весьма эффектно. Правда, чтобы добиться этого результата, понадобится тратить немало времени на укладку.

Многослойный боб

Многослойный боб эффектно сочетается со светлым оттенком волос. Но главное достоинство этой стрижки заключается в простоте укладки. Ведь, чтобы сделать эффектную прическу, понадобится нанести мусс или спрей на влажные пряди и примять их ладонями.

Боб и эффектное омбре

В этом окрашивании сочетаются песочные, бежевые и платиновые оттенки. И красоту полученного только подчеркивает текстурированный тупой боб. Правда, такая стрижка лучше всего подходит обладательницам овальной формы лица.

Боб на волнистых темно-русых локонах

Это сочетание темно-русых волнистых волос и простого боба идеально подойдет современным девушкам, которые хотят яркую и эффектную прическу, не требующую тщательной укладки.