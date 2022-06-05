Мнение: Чем опасны глупые американцы

В Индонезии монархия или республика? Какой главный продукт Индонезия отправляет на экспорт? На чьей стороне Индонезия воевала во Второй мировой войне? Сумеете отличить индонезийца от вьетнамца? А назвать три самых крупных города страны?

Вероятно, сейчас вы поняли, как мало знаете об Индонезии — стране с населением в 270 млн человек, экономика которой в обозримой перспективе обгонит российскую и выйдет на пятое место в мире. И если бы у Индонезии случился конфликт, например, с Малайзией, вы навряд ли вспомнили бы про конфронтацию 1963-1966 годов, не говоря уже о прочих деталях отношений этих двух стран.

Наверное, оно и нормально. Лично я не знаю очень многих вещей — вот и по Индонезии у меня тоже зияющие пробелы в знаниях. Проблема в том, что если вы возьмёте за пуговицу крупного американского политика и начнёте его расспрашивать в том же ключе про Россию, вы тоже не услышите ничего внятного. Знания американского политика о России будут равны примерно нулю — он не поймёт даже шуток про медведя с балалайкой, так как никогда не интересовался Россией хотя бы на уровне стереотипов. Мы для него — северные дикари, снежные негры. А Украина, Белоруссия, Литва и Казахстан являются для американского политика чем-то средним между Нарнией или Науру, полувымышленными, не заслуживающими никакого внимания странами.

С одной стороны, хорошо, что Америкой управляют дураки, ибо Соединённые Штаты считают Россию своим стратегическим врагом.

Вот уже несколько десятилетий США последовательно пытаются уничтожить нас при помощи «мягкой силы», то есть при помощи своих агентов внутри России и внутри республик бСССР. При Ельцине, например, «друг Билл» организовал нам две войны в Чечне. Это, кстати, к вопросу, «почему Россия такая агрессивная». Ну вот, при Ельцине мы не были «агрессивными», мы сидели смирно, держали армию полуголодной и выполняли все приказы США. В качестве благодарности американцы устроили нам две войны в Чечне, а если бы на смену Ельцину пришёл новый друг США, следующим пошёл бы Татарстан и так далее, пока Россию не довели бы до состояния Ливии и Ирака.

Или посмотрите на Украину, которая, как и ельцинская Россия в 1990-х, смиренно выполняла все команды из Вашингтона. Дружба с США не принесла Украине ни благоденствия, ни хотя бы мира.

В самом деле, представим себе, будто американская пропаганда говорит про Россию правду — что мы с вами являемся дикими ватниками, а во главе России стоит кровавый тиран. Очевидно, что в этом случае с точки зрения маленькой Украины выгодно не злить сложного соседа. Не устраивать майдан в 2013, обещая устроить расправы над русскими в Крыму и выгонять российский флот из Севастополя. Не обстреливать Донбасс на протяжении восьми лет. Выполнить, наконец, Минские соглашения, которые подразумевали возвращение ДНР и ЛНР обратно в состав Украины. Это же элементарный здравый смысл — если ты недостаточно силён, чтобы воевать с соседом, надо с ним договариваться. «И царь, который собирается на войну против другого царя, должен сначала сесть и обдумать, сможет ли он со своими десятью тысячами войска вступить в сражение с идущим на него царем, у которого двадцать тысяч».

Но нет — американцы последовательно рубили все надежды Украины договориться с Россией по-хорошему. Устроили за год до выборов майдан, который дал регионам Украины формальное право на независимость. Запретили Киеву выполнять Минские соглашения. Пообещали Украине, что помогут, если она начнёт масштабную операцию на Донбассе, и оставили её один на один с разъярённым русским медведем. Американский посол Макфол недавно прямо заявил, что дипломаты США врали Украине про поддержку, так как это было выгодно американцам. И это признание Макфола не стереть, не заболтать: сначала оно было сделано под камеру, на видео, а потом Макфол повторил его в своём твиттере (ссылка).

Как видите, попытка Украины быть хорошей девочкой, держать курс на слияние с Европой и выполнять все команды из Вашингтона привела к катастрофе. А если бы Россия вела себя как Украина, если бы нашим президентом был американский ставленник, то сейчас США бросили бы Россию воевать с Китаем, а весь «цивилизованный мир» принимал бы русских беженцев и поддерживал бы нас пронзительными твитами.

Вернёмся в нулевые годы. Примерно в 2004-2005, после того как Путин закончил войну в Чечне и выгнал американских советников из Кремля, американцы сменили тактику, начав делать одну глупость за другой. В 2008 году на российских миротворцев напала Грузия. В 2012 году американцы организовали протесты на Болотной. В 2014 — майдан в Киеве. В 2022 устроили провокацию на Украине, которая вынудила нас защищать республики Донбасса. И каждый раз планы американцев проваливались, так как, смотри выше, они не знали о России практически ничего. Для американцев было сюрпризом, что Россия в 2008 двинет танками в сторону Тбилиси. Что в 2012 наша лакей-интеллигенция пошумит немного и сдуется, даже близко не сумев воспроизвести успехи Арабской весны. Что Россия успешно защитит жителей Крыма. И что самые страшные санкции, которые только США смогут против нас ввести, пойдут нам только на пользу: резко увеличат доходы бюджета и помогут серьёзно продвинуться в деле национализации элит.

Пятьдесят лет назад американцы были гораздо умнее. «Момент Спутника», последовавший после выхода СССР в космос, здорово их взбодрил — они поняли, что имеют дело с серьёзным противником, и как следует изучили нас. Тогда в США открылись мощные институты советологов, которые тщательно изучали всё, имеющее отношение к Советскому Союзу.

К сожалению, то поколение американских политиков уже почти вымерло, а единичные выжившие зубры не влияют на решения глубинного государства. Новое же поколение политиков состоит из хватких дураков, которые отлично умеют бороться за власть, но при этом совершенно непригодны для решения серьёзных государственных задач. Они понимают, что им надо уничтожить ряд стран, чтобы США могли сохранить своё так называемое «лидерство», но не понимают, какие эксперты могут им в этом помочь, разработав хорошие планы операций. Конкретно по России команда американских экспертов состоит преимущественно из беглых смердяковых, которые напропалую врут не только своим хозяевам, но даже и самим себе. Ну, серьёзно, в феврале американцы попытались организовать в России государственный переворот, конфисковав яхты у нескольких наших миллиардеров! Потому что их эксперты по России сказали, что наша страна — клептократия, которая управляется олигархами. Вот как в США или Британии, только ещё хуже (ссылка на свежий скандал в Британии).

И ладно бы это было первым провалом такого рода — но ведь аналогичные ошибки американцы делают уже 20 лет, даже не пытаясь выгнать взашей откровенно слабых «хороших русских», чтобы набрать на их место минимально компетентных специалистов…

Возможно, вы удивлены, почему я пишу «к сожалению». И действительно, на первый взгляд нам деградация США только на руку. Текущую прокси-войну с Россией Америка уже проиграла, при этом итоги поражения, вероятно, раньше срока обрушат долларовый мир, после чего планета сможет впервые за долгое время спокойно вздохнуть. Проблема в том, что мы имеем дело с дураками, которые ещё не осознали, что проиграли. Вместо того, чтобы заняться «дэмэдж контрол», — сесть за стол переговоров и попытаться минимизировать нанесённый им ущерб, — американцы повышают и повышают ставки. Условный американский политик, в отличие от своего умного дедушки, не понимает, что у России есть ядерное оружие, которое на очередном витке конфликта сначала раскатает в радиоактивный пепел Данию с Финляндией, а потом булькнет под водой у берегов США, вызвав цунами, которое сотрёт роскошную виллу этого политика с лица земли…

Пока что вероятность ядерной войны невелика, однако она отнюдь не равна нулю. Хоть ряд политиков на Западе и машет уже белыми флагами, США продолжают подливать и подливать бензина в огонь.

Впрочем, у меня есть и хорошие новости. Россия, Китай и Индия — довольно мирные государства: мы, в отличие от деятельных европейцев, умеем решать сложные проблемы при помощи переговоров. Поэтому нам осталось продержаться не так уж долго, свет в конце тоннеля уже виден. Когда США и Евросоюз войдут в неизбежный кризис, оставшимся великим державам наверняка удастся объединить планету в относительно стабильное и безопасное сообщество.

PS. Дежурно отмечу, что средний американец ничуть не глупее среднего русского, так что умных людей в США полно. Но власть к ним уже лет двадцать как перестала прислушиваться, поэтому за американскую политику, — и внутреннюю, и внешнюю, — отвечают сейчас политкорректные дураки.