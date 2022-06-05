Личное: “Мудрая и опытная женщина”

И вот еще одно письмо в дополнение к предыдущему, хотя речь в нем идет не про беженцев.

Но в этом письме обнажается очень важный вопрос, который касается всех пострадавших в конфликте, в военном, политическом, корпоративном или личном.

В любом конфликте могут быть жертвы и, желая восстановить справедливость, как они ее себе понимают, многие жертвы используют щипцы. А именно: они описывают свои страдания, свои лишения, прямо или косвенно просят помощи и поддержке.

Человеческое общество устроено так, что само по себе чужое страдание вызывает автоматическое желание помочь.

Это очень важный паттерн социума и, благодаря ему, выжил и эволюционировал наш вид.

То есть жертвам всегда стараются помогать.

Щипцы возникают, когда жертве кажется, что ее страдания не всем очевидны, что люди отвлеклись на свои дела и надо обратить их внимание на себя.

Щипцы растут, когда жертве кажется, что обязанные помочь увиливают от своей обязанности или из-за тупости и лени не понимают, что это их обязанность.

Щипцами жертва “помогает” другим стать лучше. Поэтому щипцы, как правило, сопровождаются “праведным гневом”. Ведь жертву вынуждают напоминать то, что все должны помнить и так.

Вот это – извращение важного паттерна и его деградация.

Помогать люди должны спонтанно, то есть благодаря внутреннему побуждению и собственному желанию. Самым ценным является собственное желание и если его нет, давлением его не пробудить. Вот поощрять разными видами социального одобрения можно, а наказывать за отсутствие желания помогать и заставлять помогать – нет. И тем более это не должна делать сама жертва, иначе из жертвы она превращается в агрессора и все ее страдания нивелируются как факт. Ее начинают подозревать в том, что она вообще никакая не жертва и все свои предыдущие страдания тоже заслужила. Мы об этом говорили на днях.

Но к большому сожалению, у большинства людей создается впечатление, что щипцы работают превосходно и стоит надавить человеку на чувство вины и долга, как он тут же начинает помогать, сострадать, метать корм и стараться.

Это и правда иногда происходит. У щипцов есть инкубационный период, когда сопротивление человека еще не возникло, он в принципе был не против помочь и сам, на него надавили щипцами, и он стал очень активно помогать. Это создает видимость, что щипцы эффективны. Пиарщики и маркетологи описывают щипцы как идеальный инструмент по управлению общественным сознанием.

Но это только инкубационный период щипцов. За ним следует рост отвращения к тому, кому помогали и подчинялись в ответ на щипцы.

Обязательно надо помнить об этом, тогда многие загадки психологии перестанут быть загадками для вас. Например, вы не будете ломать голову, почему некоторые влюбленные женихи вдруг сбегают перед свадьбой в окно, а некоторые близкие друзья в одно мгновение превращаются в заклятых врагов. Все резкие и неожиданные перемены в отношениях обычно связаны с окончанием инкубационного периода щипцов.

pure_salt

Добрый день, дорогая Эволюция!

Я вновь решила Вам написать. Надеюсь, что не слишком злоупотребляю возможностью отправить Вам письмо в личку. Дело в том, что траблшутинг и курс про ресурсы, а также все активности в блоге в 2021 году запустили внутри меня какие-то глобальные процессы.

Иногда это приятно удивляет, иногда вызывает сопротивление и шок. Но в любом случае, конечно, интересно наблюдать, насколько все в жизни связано. Может быть, вам тоже будет интересно прочитать об этом.

Недавно я пережила серьезный конфликт на работе. Все закончилось хорошо. Я работаю в довольно крупной в сфере фитнеса компании. Начинала как менеджер в бюджетообразующем клубе. С руководителем были сложные отношения, однако по ряду причин меня повысили до руководителя коммерческого отдела. Все закончилось большим конфликтом, в ходе которого я послала его на х…й и уволилась. К сожалению, это стало общеизвестно, но мне на тот момент было все равно.

После нескольких месяцев мытарств я вернулась в компанию менеджером уже к другому руководителю, очень мудрой и опытной женщине. Мы в начале обсудили ту ситуацию, и я стала работать. Затем меня повысили до руководителя в небольшом клубе сети. Можно сказать, я попала в райские условия, и постепенно стало получаться. Параллельно с этим в другом клубе моей начальницы назревала ситуация, которая открывала вакансию руководителя с большей ответственностью и большим заработком. Я подумала, что предложат мне. И эта мысль мне впоследствии сильно повредила.

В один прекрасный день мой руководитель сообщает мне планируемые кадровые перестановки. Мой менеджер идёт на повышение, коллега идёт в клуб больше, а я остаюсь на месте. Я не смогла сдержать удивления и разочарования. Я сказала, что думала, что предложат мне, но нет, так нет.

Моя руководитель очень корректно озвучила все доводы. Но я услышала так, что я конфликтная, но, конечно, молодец и когда-нибудь мне тоже дадут возможность.

(Автор вынудила руководителя оправдываться перед ней. “Мудрая и опытная” часто ведет душеспасительные беседы со своими сотрудниками)

Я мучилась этим два дня. Это было ужасно! Я очень переживала, потому что была уверена, что у меня дурная слава. В текущей должности на меня жаловались мои коллеги, потому что я порой бываю бескомпромиссна и иногда резко выражаю свою позицию. Словом, я была в сильной фрустрации и любимая работа перестала приносить радость.

(Автор считает свою конфликтность следствием не короны, а честности и смелости. Опишите автору, почему это именно ее корона)

На общем собрании наших клубов моя руководитель заметила мое состояние и оставила на разговор. И тут как будто разорвался невидимый пузырь вокруг меня. Я сначала разревелась. Потом сказала, что ничуть не сомневаюсь, что моя коллега справится с этой работой отлично и мне жаль, что моя реакция так плохо выглядит. Но у меня тоже есть свои интересы, хотя в команде важнее все же интересы общие. И потом я сказала прямо, что думаю, что обо мне сложилось такое впечатление. И рассказала более подробно при каких именно обстоятельствах я послала начальника. Потом я сказала, что не жалуюсь на своих коллег, потому что мне это не приятно. Мне проще резко сказать в лицо. Но знаю, что на меня жалобы есть и думаю, что это укрепляет мою славу скандалистки.

(Автор достала свой черный чемоданчик. Благодаря чтению блога инструменты в ее черном чемоданчики стали более изогнутыми и острыми. Но и привычные автору молотки по темечку тоже остались. Опишите все инструменты в ее черном чемоданчики. Не названия только, а сами ее приемы. И расскажите, почему без снятия короны от черного чемоданчика не избавиться)

И тут я услышала все тоже самое, что говорила моя руководитель в прошлый раз, но иначе. Она и в прошлый раз упомянула, что есть планы и на меня. Но только сейчас до меня это дошло. Как будто все эти мои личные страхи и переживания мешали мне верно ее услышать. Это самое странное во всей ситуации. Я успокоилась только к концу дня, но желание работать и решать новые задачи, пусть и в маленьком клубе вернулось сразу после разговора.

Когда мне говорили про планы в первый раз, я просто не поверила и подумала, что это лишь для утешения. И ведь что-то во мне помешало услышать и правильно понять. Мне кажется, моя руководитель удивилась такой реакции. И как маленькому ребёнку медленно и терпеливо все разъяснила, хотя это не мое в общем-то дело. Отметила, что ценит меня. И самое главное, она сказала, что всегда имеет своё личное мнение и никто другой не сможет на это мнение повлиять.

(Она опять заставила руководителя оправдываться, извиняться, обещать ей плюшки и коврижки, приводить аргументы и даже работать своей нянькой, утирающей текущие сопли. И автор довольна таким результатом. Она получила внимание, ее корона вытянула корм и теперь автор снова готова работать. Прекрасный результат пытки начальницы щипцами)

Странно также, что после моей истерики моя симпатия и уважение к ней выросли, обычно мне потом крайне дискомфортно. Мне стало легче общаться с другими руководителями, появилось больше спонтанности в неформальном общении. Раньше я очень сдерживалась. Наверное, я всегда испытывала давление того конфликта и связанных с ним сплетен, хотя скорее всего об этом думала и переживала только я одна. Так что, хоть я и не получила повышение, в моей жизни произошло нечто очень хорошее.

(Эффект щипцов все эгоцентрики оценивают только в одном ключе: удалось ли извлечь из человека пользу для себя. Если удалось, значит все очень хорошо. Утомленность и фрустрация человека их не волнует. А того, что теперь будет расти его недовольство, его досада и недоверие, они не знают или не хотят знать)

Я думаю, у меня получилось не ляпнуть что-то не то благодаря обучению и блогу. Несколько раз я была на грани и физически «слышала» alarm! Вообще это физическое ощущение, то есть его появление стало привычным. И ещё я действительно вижу теперь картину как совокупность различных фигур и связей между ними. Я не смогу объяснить, почему поступаю так или иначе, но чувствую, что это действие картину улучшит, а другое наоборот испортит. К сожаление, тяга к слиянию все ещё осталась, но я ее осознаю и она все меньше.

(Автор теперь чувствует, когда ей хочет послать начальника матом и сдерживается, не хамит и не требует открыто и благодарит мой блог. Это период рапана, когда он готов превратиться в рыбу, но мешает жадность. Поэтому он становится чуть более гибким, но все еще рапан. С плеча топором уже не рубит, но черный чемоданчик – при нем. Представьте себе, что корона автора меньше и ее фокус не на своей боли, а на интересах начальницы. В этом случае автор догадалась бы, что той совсем не приятно быть нянькой автору и значимость автора не растет от ее истерик, а падает. Тогда ей не захотелось бы менять уважение на вытянутую щипцами поддержку. Вот в чем феномен щипцов: вытягиваете крохи, а теряете позиции в поле)

Спасибо Вам, дорогая Эволюция!

P.s. Недавно я приняла на работу очень интересную девушку. Она оформила абонементы и пакеты тренировок всем членам семьи, в том числе мужу. Когда тренер его спросил: А какая у вас цель тренировок? Тот ответил: Главная цель, чтобы жена не ругалась. Насколько я понимаю, именно муж обеспечивает семью и при этом настолько ценит мнение супруги.

(Муж скорее всего кокетничает, а сам понимает, что жена заботится о его здоровье, но так, как автор это описывает, это щипцы жены. И посмотрите, как автора это восхищает. Она бы тоже хотела иметь такие щипцы в своем чемоданчике, чтобы рулить с их помощью состоятельным мужем)