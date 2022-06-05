 

Япония и США провели учения по реагированию на пуски баллистических ракет

05.06.2022, 21:26, Новости дня
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Силы самообороны Японии и военнослужащие США на фоне последний испытаний баллистических ракет КНДР провели совместные учения по реагированию на ракетные пуски.

«На фоне усугубляющейся ситуации по безопасности, включая продолжающиеся пуски баллистических ракет Северной Кореей, силы самообороны и военные США провели в воскресенье, 5 июня, совместные учения по реагированию на ракетные пуски. В ходе учений была подтверждена высокая готовность японских сил самообороны и американских военных в рамках японо-американского альянса, а также серьезное намерение и тесное сотрудничество по противодействию угрозам с применением баллистических ракет», – говорится в заявлении объединенного комитета начальников штабов японских сил самообороны, информирует РИА «Новости».

Отмечается, что стороны намерены продолжать взаимодействие для «обеспечения защиты Японии и мира, стабильности в регионе».

Ранее КНДР выпустила восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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