 

Тюменская область и ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве

05.06.2022, 21:26, Новости дня
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Губернатор Тюменской области Александр Моор и глава администрации города Краснодона и Краснодонского района Луганской народной республики Сергей Козенко подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ основан на принципах Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ЛНР. Тюменская область окажет учреждениям и предприятиям Краснодона и района всестороннюю помощь для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, мирного уклада жизни населения, говорится на сайте правительства Тюменской области.

Первая партия гуманитарного груза из Тюменской области в Краснодон уже доставлена. Это продовольствие, медикаменты, средства личной гигиены, бытовая техника для пунктов временного размещения беженцев, а также школьные учебники и оборудование для спортивной и детской площадок.   

В Краснодоне и районе Моор посетил Центральную городскую многопрофильную больницу, родильный дом, предприятие «ТОНПАК», ДЮСШ №1 и №2, музей «Молодая гвардия» и возложил цветы к братской могиле молодогвардейцев. 

Глава Тюменской области отметил, что по итогам поездки оперативно будет проанализирована текущая ситуация и определен объем работ по отраслям.

«Мы расставили приоритеты, чтобы максимально быстро оказать помощь. Уже понятно, что первоочередная задача – привести в порядок дороги. Будут дороги, появится возможность доставить материалы и технику. Сейчас составляем перечень объектов. Параллельно начнем ремонт учреждений социальной сферы. Оснастим библиотеки книгами, привезем спортинвентарь для спортивных школ и малые архитектурные формы для центрального парка и детских садов. Будем укреплять экономические связи между территориями. Люди должны увидеть перемены к лучшему. Россия вернулась на Донбасс навсегда», – поделился планами Моор.

В Луганске губернатор Тюменской области также встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Стороны обсудили дальнейшие шаги сотрудничества. Пасечник заявил, что жители ЛНР выступают за вхождение в состав Российской Федерации. Свой выбор они сделали еще в 2014 году.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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