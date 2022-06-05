 

Exitpoll: За поправки в конституцию Казахстана на референдуме проголосовали 76,7% граждан

05.06.2022, 21:26, Новости дня
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Более 76% казахстанцев проголосовали за внесение изменений в конституцию страны на республиканском референдуме, свидетельствуют результаты экзитпола, показанного в ходе онлайн-марафона, организованного телерадиокорпорацией «Казахстан».

По данным опроса Института комплексных социальных исследований СОЦИС-А, за внесение изменений конституцию страны проголосовали 76,7% казахстанцев, информирует ТАСС.

По данным второго экзитпола, проведенного Институтом «Общественного мнения» по заказу телерадиокорпорации «31 канал», за поправки в конституцию проголосовали 74,8% граждан.

По данным третьего экзитпола, проведенного научно-исследовательской ассоциацией «Институт демократии» по заказу телеканала КТК, изменения в конституцию поддержали 79,4% граждан.

Всего в день голосования работали свыше 10 тыс. участков, в том числе 65 в 52 зарубежных странах. В списки для голосования включены более 11,7 млн казахстанцев при населении республики свыше 19,1 млн человек.

Изменения в основной закон считаются принятыми, если за них проголосовали более половины граждан не менее чем в 12 из 17 субъектов Казахстана (14 областей и три города республиканского значения – Нур-Султан, Алма-Ата и Шымкент). Сообщение центральной комиссии об итогах республиканского референдума должно быть опубликовано в течение семи дней после проведения голосования.

Показатель явки избирателей на конституционном референдуме в Казахстане к 22.00 (19.00 мск) составил 68,44%.

Поправки призваны закрепить окончательный переход от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы, информирует РИА «Новости».

Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.

Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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