Мнение: Но море осталось

«Встретил знакомую. Она психолог, работает в программе „Реабилитация беженцев“.

Рассказывает:

— Привезли деток из Мариуполя. Худые, неразговорчивые. Несколько месяцев жили впроголодь в подвалах. Среди них два братика 10 и 7 лет.

Протягиваю им печенье. Спрашивают:

— С кем-то надо поделиться?

Наливаю воду в стаканчики.

— Можно выпить её всю?

Пытаюсь разговорить:

— Скучаете за Мариуполем?

Старший:

— А Мариуполя больше нет. Города нет.

Младший:

— Но море осталось! Приезжайте, море осталось!

В итоге психолог ревёт в три ручья, а дети её утешают:

— Почему вы плачете? Не надо! Вас же не бомбят…»

(из тг-канала Город Глупов)

Скоты, мать их… С нацизмом они борются.