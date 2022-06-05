 

Мнение: Но море осталось

05.06.2022, 21:20, Разное
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«Встретил знакомую. Она психолог, работает в программе „Реабилитация беженцев“.

Рассказывает:
— Привезли деток из Мариуполя. Худые, неразговорчивые. Несколько месяцев жили впроголодь в подвалах. Среди них два братика 10 и 7 лет.

Протягиваю им печенье. Спрашивают:
— С кем-то надо поделиться?
Наливаю воду в стаканчики.
— Можно выпить её всю?

Пытаюсь разговорить:
— Скучаете за Мариуполем?
Старший:
— А Мариуполя больше нет. Города нет.
Младший:
— Но море осталось! Приезжайте, море осталось!

В итоге психолог ревёт в три ручья, а дети её утешают:
— Почему вы плачете? Не надо! Вас же не бомбят…»
(из тг-канала Город Глупов)

Скоты, мать их… С нацизмом они борются.

Источник: Размышления вольного социолога



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