Мнение: Ракетная необходимость

О ракетных испытаниях КНДР.

Пхеньян в воскресенье провёл масштабные ракетные испытания, запустив в течение почти сорока минут до восьми баллистических ракет малой дальности, передаёт CNN. Как подчёркивает корреспондент канала, министр обороны Японии назвал этот пуск «беспрецедентным по масштабам». При этом речь идёт уже о 17-х с начала года ракетных испытаниях со стороны КНДР — а это говорит о том, что руководство страны всерьёз намерено подтолкнуть развитие своих ракетных технологий, констатирует журналист.

https://russian.rt.com/inotv/2022-06-05/CNN-besprecedentnij-po-masshtabam-pusk – цинк

1. Северная Корея прекрасно видит, что в современном мире любые дипломатические договора и обещания, стоят не дороже бумаги, на которой они написаны и тем более, если они просто озвучены. Лучшая гарантия, это наличие возможностей нанести неприемлемый ущерб, для чего надо укреплять соответствующие компоненты вооруженных сил.

2. На текущем этапе нет ни одной разумной причины, которая подтолкнула бы КНДР к отказу от ядерного оружия и средств их доставки. Наоборот, текущая ситуация в мире требует количественного и качественного наращивания ракетно-ядерного потенциала.

3. Никакие экономические санкции не повлияют на этот курс Пхеньяна. Они будут ухудшать жизнь простых корейцев, но не остановят ракетно-ядерные испытания. Новое испытание ядерного оружия на подземном полигоне ожидается уже в этом году.

4. С учетом грядущей войны за Тайвань, сильная КНДР, способная уничтожить Южную Корею, служит для Пекина полезным подспорьем на случай попыток США активно вовлечь Южную Корею в конфликт за Тайвань.

5. На примере администраций Трампа и Байдена, Ким Чен Ын убедился в полной недоговороспособности США, поэтому тема денуклеаризации КНДР в обмен на что-то, практически полностью ушла с повестки дня, а КНДР де-факто является членом ядерного клуба, хотя официально в нем и не состоит.

6. В силу слишком больших издержек в случае попыток нападения на Северную Корею, США и их сателлиты с большой долей вероятности будут делать ставку на эксплуатации внутренних проблем КНДР, чтобы добиться ослабления режима ТПК. Но навряд ли, что при Ким Чен Ыне у них что-то с этим получится.

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