Ученые обнаружили новый штамм плотоядных бактерий в косметической продукции иностранных компаний

Роспотребнадзор совместно с Роскачеством при проведении очередного исследования косметических средств выявили в продукции иностранных компаний наличие нового штамма плотоядных бактерий.

Штамм затрагивает ограниченную серию наименований, произведенных на заводах недружественных государств.

– Наиболее питательной средой обитания новой бактерии на основе натриевой цитохромоксидазы стал лауретсульфат натрия (sodium laureth sulfate или SLS). Концентрация данного вещества существенно влияет на популяцию бактерий. Поскольку в большинстве косметических средств в составе данное вещество указано среди первых, мы с прискорбием вынуждены признать, что необходимо немедленно запретить продукцию компаний из недружественных государств и подвергнуть ее утилизации, – сообщили изданию в ведомстве.

Основным симптомом поражения новой бактерией является некротический фасциит, который отличается не только сложностью диагностики, но и стремительностью развития – бактерии распространяются по организму за считанные часы. В связи с этим ведомство планирует немедленно остановить любые поставки косметических средств, а уже ввезённую продукцию направить на утилизацию.

Роспотребнадзор убедительно просит граждан в случае выявления наличия в магазинах косметических средств, в составе которых содержится SLS и которые произведены за пределами России, немедленно сообщать в контрольный орган для оперативного принятия мер.

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