Мнение: Дешёвые высокие технологии, отказ Самсунга от электромобилей и ядерная соха Ким Чен Ира

1. Для создания в стране современной высокотехнологичной экономики нужно не так уж много денег. Точнее, сами-то технологии, – за исключением новейших капиталоёмких и секретных, – стоят сравнительно недорого. А вот организовать людей, заставить их перейти на новые эффективные методы работы, обучить пользоваться современной техникой – гораздо сложнее и затратнее. Об этом пишет профессор экономики Александр Скоробогатов (ссылка):

“Зависимость от иностранных технологий”. О ней нередко говорят как об одном из наших свойств, дающих Западу возможность нас сильно наказать, если мы, по его мнению, делаем что-то не так.

Насколько эта зависимость критична – нам еще предстоит узнать по мере проведения текущего естественного эксперимента. Пока же мы можем черпать некоторые сведения из истории других стран.

Интересен в этом отношении пример Южной Кореи.

Эта одна из наиболее экономически преуспевших стран. При этом, как известно, торгует она высокотехнологичной продукцией. В ее случае закономерен вопрос: в какой степени своим успехом она обязана купленным у Запада технологиям?

Мансур Олсон цитирует исследование, согласно которому в период 1973-1979 гг. (именно на это время приходится взлёт корейской экономики) расходы на приобретаемые технологии составили менее одной тысячной ВВП Южной Кореи. (Там имеются свои нюансы в том, как считать выраженную в расходах зависимость Кореи от иностранных технологий, но при любом счете она оказывается незначительной.)

Как объяснить это контринтуитивное наблюдение? Объяснение в том, что подавляющая часть знаний, реально используемых в экономике даже высокоразвитых стран, находится в открытом или квази-открытом доступе. Когда речь идет о производстве чего-то высокотехнологичного, проблема обычно не в знаниях.

Это демонстрируют многочисленные исследования экономики развивающихся стран. Например, в Индии легко соседствуют друг с другом артефакты высокого развития и дремучей архаики. Недавние нобелевские лауреаты по экономике задавались вопросом, почему при наличии доступных технологий люди предпочитают дедовские методы, обрекая себя на бедность.

Почему – отдельный разговор, но можно предварительно отсечь кое-что в качестве двигателя прогресса в отдельной стране. Узкое место экономического развития не в том, что тебе не говорят, как правильно что-то сделать, а в том, что ты сам по какой-то причине этого не делаешь.

И вправду. Нарезать туалетную бумагу, пошить джинсы, сделать удобные магазины и общепит с вкусной едой – технологии прошлых веков, не требующие больших денежных вложений. Но даже с ними долгое время не могли справиться социалистические страны, а теперь не справляются наиболее отсталые государства Африки и Азии.

А ведь эти страны могли бы поступить так же, как Южная Корея в 1960-х – 1970х или как Китай в 1980-х: массово закупить за рубежом старое оборудование, начать производить на нём ширпотреб, полуфабрикаты и различную технику – далеко не самую передовую, но вполне подходящую для местного рынка. При этом, желательно, защитившись заградительными пошлинами от импорта. Насытить внутренний рынок, а затем, если получится, захватить и рынки внешние. Далее, по мере роста капиталов и компетенций, можно перейти на современное оборудование и заняться разработкой передовых продуктов.

Но если в стране действуют жёсткие ограничения на ведение бизнеса (как в СССР или в КНДР), если там процветает феодально-племенная архаика и беззаконие, не хватает образованных людей (как в странах Африки) – даже при наличии дешёвых и открытых технологий успешного развития не будет.

2. Тревожный звонок для зелёных любителей электромашин. Южнокорейская корпорация Самсунг отказалась от проекта выпуска собственного электромобиля (ссылка). В компании объяснили это «высокими рисками».

Эксперты немедленно проинтерпретировали эту новость в том духе, что конкуренция на рынке слишком высокая, из-за чего Самсунг якобы решил не тягаться с Теслой и прочими уже раскрученными производителями.

Однако Самсунг сам по себе является мощнейшим брендом, и у компании вполне достаточно денег и возможностей для разработки собственного электрокара. Особенно с учётом того, что у Самсунга есть собственное производство аккумуляторов (Samsung SDI). И тем не менее, корейцы решили отказаться от потенциальных прибылей на модном сейчас рынке электрокаров.

В условиях резкого подорожания энергии, металлов и прочего сырья во всём мире становятся менее выгодными не только обычные автомобили, но и электрокары. Причём для последних нужно ещё создавать дорогостоящую инфраструктуру, технологии ещё нужно дорабатывать и удешевлять.

Как я ранее писал, одни только цены на литий, ключевой компонент электромобильных батарей, взлетели за последний год в 5 раз (ссылка). Если цены не снизятся, дальнейшие перспективы рынка туманны. Так что неудивительно, что в Самсунге решили ограничиться продажей батарей с уже работающих заводов, а в капкан электромобилей ногу пока что не просовывать.

3. Дела у Северной Кореи идут хорошо. Но не в плане эффективности экономики или уровня жизни. В стране продолжаются успешные испытания баллистических ракет и ядерного оружия. При этом Россия и Китай на днях наложили вето в Совбезе ООН на ужесточение экономических санкций против КНДР (ссылка).

Блогер conway_twill пишет, что северокорейский лидер Ким Чен Ир принял страну с сохой, а оставил с ядерной бомбой.



И ведь действительно, клуб вождей, прошедших технологический путь от деревянной сохи до ядерной бомбы, довольно многолюден. У Китая было ядерное оружие в 1964, у Индии — в 1974, у ЮАР — в 1979, у Пакистана — в 1998. Будьте уверены, во всех этих странах где-то поблизости от ядерных лабораторий можно было отыскать и бедных фермеров с мотыгами.



Как полагаете, должны ли мы назначить Сталина на должность председателя в клубе «от-сохи-до-бомбы»? С одной стороны, он успел первым. С другой стороны, некоторые другие члены клуба начинали со значительно более низких позиций.