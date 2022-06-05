Мнение: Замкнутый круг?

ТАСС уполномочили довести до народонаселения, не охваченного телевизором, очень важную информацию, озвученную президентом России в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия-1».

Владимир Путин заявил, что если Киеву передадут ракеты большей дальности, Россия будет делать выводы и наносить удары по тем объектам, которые пока не трогает.

Дословно о поставках Украине американских реактивных систем залпового огня (РСЗО): «…из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим»(отсюда)

По словам Путина, поставки РСЗО – это не поставки новых типов вооружений, такие поставки со стороны США и некоторых других стран могут быть связаны просто с восполнением Киеву потерь боевой техники.

Ну и самое главное: «…вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель – затянуть как можно дальше вооруженный конфликт». – заявил Путин.

Я правильно понял Путина? Чем больше будет поставок оружия Украине – тем больше Россия будет наносить ударов. Но ведь и логика Запада, видимо, аналогична логике Путина: чем больше ударов наносит Россия – тем больше Запад поставляет оружия. Замкнутый круг получается. Так или не так?

На снимке: сентябрь 2017 года, Владимир Путин на военных учениях, фотография отсюда

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