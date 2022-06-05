Салат “Мимоза” по рецепту Кристины Орбакайте: быстро и вкусно

Исполнительница хита “Пьяная вишня” рано вступила в брак, а потому хозяйкой стала в совсем молодом возрасте. Давным-давно бабушка передала ей рецепт салата “Мимоза”, который идеально подходит для романтического ужина. Кристина Орбакайте любезно потчевала им Владимира Преснякова в 90-е годы.

Ингредиенты

• Консервированная рыба в масле — 1 банка;

• Яйца — 3 штуки;

• Картофель — 3-4 штуки;

• Репчатый лук — 1 небольшая штука;

• Зелень и огурец — для украшения;

• Майонез.

Способ приготовления

Отвариваем картофель в мундире и яйца, когда остынет — очищаем. Затем измельчаем картофель на терке и равномерно распределяем его на салатнице. Мелко нарезаем рыбу, половину от получившейся массы выкладываем вторым слоем. Третий слой у Кристины Орбакайте — это нарезанный кольцами лук.

Следом аккуратно размазываем майонез поверх того, что вышло. Далее нарезаем яичный желток кубиками и посыпаем наше блюдо. Из огурца и зелени можно сделать украшение на свое усмотрение. Кристина Орбакайте пробовала изображать смешную рожицу.

Готово! Рецепт позволяет приготовить салат быстро и вкусно. Певица рекомендует его как дополнение к основному блюду — спагетти с грибами. Что касается напитков, Кристина Орбакайте выбирает белое вино.