Личное: “Что будет самым выигрышным вариантом?”

Тип имиджа красивых людей часто так же сложно определить, как и тип имиджа людей некрасивых.

Если вторым не идет ничего, первым идет все.

И так им хорошо, и этак, и брюнетками они симпатичны, и блондинками, во всех цветах и всех фасонах.

Но тип имиджа все равно определить очень полезно. Только в своем типе имиджа можно быть не просто красивым, а максимально красивым и обаятельным.

То есть тип имиджа необходимо искать всегда.

Скоро будет курс (не в начале июня, а в середине) и участники его научатся определять тип с помощью десятка инструментов.

Мы пока с вами знаем от силы три. Некоторые и трех толком не знают или не понимают.

Но попробуем пару примеров. Вот первый.

olgashevtsova

Уважаемая Эволюция,

помогите, пожалуйста, разобраться, какой имидж лучше всего строить? Я считаю, что у меня С больше, чем Д, отношу себя, скорее к воздуху. Для эфира мне кажется не хватает тепла. Или может быть я совсем заблуждаюсь и надо строить имидж совсем в другом сегменте?

Фотографии:

https://olgashevtsova.livejournal.com/photo/album/2415

(Д у автора вообще нет. С очень выраженная. А тепла, если вы внимательно посмотрите, в чертах довольно мало, хоть и не ноль. Все черты лица достаточно тонкие, за счет этого она выглядит намного моложе своих лет. Даже если автор сильно загорит и покрасит волосы в огненно рыжий, тепла не появится, зато появится хаос. Когда люди прохладного типа пытаются делать горячую декорацию, они выглядят более просто или даже вульгарно. На курсе вы научитесь определять тип чисто математически путем простого сложения. Вот у автора С почти 100 процентов, а прохлады около 50. Поэтому самый близкий тип ее – Облако. Тип Воздух делать тоже можно, но попозже, когда с возрастом станет больше теплоты в конституции. Эфир скорее всего никогда. Роса наверное была в юности)

Иногда мне идет строгий стиль: пиджаки, брюки и т.д.

Иногда более легкий: летние платья.

По прическе не определюсь, что идет больше: прямые или кудрявые, хвост или распущенные.

Вроде бы неплохо получается в разных вариациях, но что будет самым выигрышным вариантом никак не пойму.

(Облако – тип прохладный, но не такой как Вода. Совсем холодный цвет волос будет делать вид более уставшим, холодные цвета одежды тоже. Но и очень горячих, радостных надо избегать, это будет простить. Что-то такое прохладное, с теплыми нюансами. Например пшеничный цвет волос или светло-пепельный с солнечными прядками. Все светло-розовые оттенки, бежевые, лимонные, цвета слоновой кости, украшения золотые, а не платиновые. Главное – избегать очень темного, черного и темно-коричневого или красного, агрессивного, в том числе яркого макияжа. Облаку идет открытая одежда, не слишком строгая, но и не вызывающая. Нюансы могут быть и очень яркими, и в макияже и в одежде, даже вырви глаз, но именно детали, не более 5-15 процентов общего цвета. Пишите, друзья, какие фото из альбома автора вам понравились больше других и почему?)

Спасибо Вам огромное.