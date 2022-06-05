Военнослужащие ДНР и России уничтожили за сутки до 30 украинских боевиков

До 30 украинских военных уничтожены силами ДНР и РФ за текущие сутки, также уничтожены одна БМП и два танка Т-80, информирует Народная милиция ДНР.

«За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены два танка Т-80, одна БМП-2, один БТР-4 и до 30 человек личного состава, подавлены две огневые точки противника в районе населенного пункта Авдеевка», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских военных взяли под контроль 226 населенных пунктов на территории ДНР с начала спецоперации, включая Брусовку и Сосновое.

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