 

Военнослужащие ДНР и России уничтожили за сутки до 30 украинских боевиков

05.06.2022, 20:05, Новости дня
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До 30 украинских военных уничтожены силами ДНР и РФ за текущие сутки, также уничтожены одна БМП и два танка Т-80, информирует Народная милиция ДНР.

«За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены два танка Т-80, одна БМП-2, один БТР-4 и до 30 человек личного состава, подавлены две огневые точки противника в районе населенного пункта Авдеевка», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских военных взяли под контроль 226 населенных пунктов на территории ДНР с начала спецоперации, включая Брусовку и Сосновое.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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