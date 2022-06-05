 

Молдавские пограничники задержали депутата Верховной рады Украины

05.06.2022, 20:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Внепартийный депутат Верховной Рады Украины Евгений Яковенко был задержан пограничной полицией в Республике Молдова и доставлен в следственный изолятор, сообщают молдавские СМИ.

По данным Deschide.MD, Яковенко задержали в связи с тем, что он был объявлен в розыск по линии Интерпола Белоруссией.

Глава бюро Интерпола в Кишиневе Виорел Тентю подтвердил изданию, что минские власти обвиняют украинского парламентария во взяточничестве и коррупции и зарегистрировали запрос на его арест и экстрадицию.

Яковенко попал в украинский парламент в 2019 году, будучи кандидатом от партии «Батькивщина», возглавляемой бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко. Однако, придя в Верховную Раду, предпочел остаться независимым депутатом.

Ранее ГБР задержало двух мужчин призывного возраста, которые пытались покинуть Украину на резиновой лодке, они будут привлечены к административной ответственности.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03.21 / «Удар по изоляции Ирана» – NYT о последствиях крупной нефтяной сделки между Тегераном и Пекином

02.03.22 / Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»

01.08.21 / В реках Украины обнаружили следы препаратов, которыми лечат COVID-19 – Минэкологии

16.07.21 / Вооруженные силы получили новый военно-транспортный самолет

24.12.20 / Украина признала неготовность воевать с Россией

09.09.20 / Додон будет баллотироваться на второй президентский срок

04.03.21 / Федосеева-Шукшина через суд сохранила брак с Алибасовым

20.08.20 / Аксенов оценил слова Зеленского о быстром способе «вернуть» Крым

20.08.20 / Артемий Лебедев назвал монумент «Родина-мать» уродским

17.06.21 / В Москве вынесен приговор совершившей 40 тяжких преступлений банде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика