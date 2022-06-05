Молдавские пограничники задержали депутата Верховной рады Украины

Внепартийный депутат Верховной Рады Украины Евгений Яковенко был задержан пограничной полицией в Республике Молдова и доставлен в следственный изолятор, сообщают молдавские СМИ.

По данным Deschide.MD, Яковенко задержали в связи с тем, что он был объявлен в розыск по линии Интерпола Белоруссией.

Глава бюро Интерпола в Кишиневе Виорел Тентю подтвердил изданию, что минские власти обвиняют украинского парламентария во взяточничестве и коррупции и зарегистрировали запрос на его арест и экстрадицию.

Яковенко попал в украинский парламент в 2019 году, будучи кандидатом от партии «Батькивщина», возглавляемой бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко. Однако, придя в Верховную Раду, предпочел остаться независимым депутатом.

Ранее ГБР задержало двух мужчин призывного возраста, которые пытались покинуть Украину на резиновой лодке, они будут привлечены к административной ответственности.

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