Мнение: Смысл откровений Кота Мурза



Морозов нападает на Латынину

Редкий персонаж из полудохлого ЖЖ, получивший федеральную известность и часто цитируемый самим Гиркиным/Стрелковым – так называемый «Боевой кот Мурз», в миру Андрей, кажется, Морозов. В молодые годы он был славен (опять-таки в основном через ЖЖ) дурацким эпатажем – то вызывал «на дуэль» другого жж-ста (кажется, Аммосова), то совершал «теракт» – закидывал помидорами Юлию Латынину. А потом он, наконец, нашел себе дело по душе – начал ездить в Донбасс «воевать с укропами». В принципе, такое решение нельзя не одобрить – всё лучше, чем нападать на беззащитных женщин. Воевать с противником, который может (и отвечает) тебе свинцом – дело достойное.

И вот Мурз, он же Кенигтайгер, уже лет 5 воюет на Донбассе, причем постоянно при этом ведет дневник, и именно в Живом Журнале. Естественно, ценность такого дневника кратно выросла именно сейчас – до того, что цензура ЖЖ даже начала… «замораживать» некоторые его записи! Это забавно – ведь Мурз воюет в ополчении ДНР и, казалось бы, для цензуры ЖЖ он должен быть «свой в доску». Но нет: Мурз не стесняется в выражениях, когда описывает бардак, царящий в войсках, его охотно цитируют как слева, так и справа противники нынешнего российского режима – и военная цензура не выдерживает, срывается. Недавно «заморозили» полный боли отчет Мурза, что у его боевых товарищей «аптечка» намного хуже, чем у бойцов ВСУ, да и вообще по экипировке ВСУ, мол, «делает» ДНР «в ноль».

И вот еще одна запись из ЖЖ Мурза, на которую дал ссылку Гиркин и которую цензура ЖЖ еще не успела заморозить. А может, и не хочет – потому что по виду она достаточно бравурная и «славит русское оружие». Речь о его записи «Про Северодонецк». Там Мурз гневно опровергает слухи о контратаке «укропов», имевшей целью отбить город, и вполне патриотично, и даже с очевидной гордостью, рассказывает своим читателям, что любые «успехи» ВСУ будут «временными», так как на них будет дана грозная «ответка». Цитата:

«…местный успех гостям практически гарантирован, и в новостях можно будет ещё пару раз рассказать, что Северодонецк – це Украина. А потом прилетит “Змей Горыныч”, и им всё равно, сколько стоят твои берцы и насколько тактикулен твой обвес.. Рубежное, как я уже писал, закончилось после 17 пусков УР-77 и УР-83П по особо укреплённым опорным пунктам.

Опять же, “Тюльпаны”. Надеюсь, гостей предупредили, что они едут в зону покрытия этих прекрасных самоходных миномётов калибром 240-мм, воспетых Дивовым в “Оружии возмездия”. А то неудобно получится, как с теми, которых не предупредили, что может крылатая ракета прилететь».

Ну и всё, собственно, теперь понятно. На волшебное русское оружие и его невероятные успехи – плевать, но зато Морозов проговорился (хотя это и так «секрет Полишинеля»), как именно росармия «берет» донбасские города. Вот так – полторы тонны пластита. Речь, напоминаю, идет о боях В ГОРОДЕ. Северодонецк до войны – более 100 тысяч населения.

«Это – не страйкбол, это – война», – пишет «боевой кот Мурз», так и не повзрослевший боевой инфантил. Это «освобождение Донбасса», добавлю я от себя. Сразу и от зданий, и от населения. «Почти полторы тонны пластита, которые прилетают и сносят здания… самоходные минометы калибром 240-мм» (вообще дохрена, скажу я – в ВОВ таким калибром разве что орудия линкоров стреляли). И, конечно, – крылатые ракеты, которые «летят-летят, летят».

В итоге – вольные города один за другим: Попасная, Волноваха, Северодонецк. Свободные ОТ ВСЕГО… просто груды битого кирпича. Борьба с нацизмом, что вы хотите.