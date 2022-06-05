 

Мнение: Как помочь?

05.06.2022, 19:50, Разное
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Как помочь?

Для тех, кто спрашивает, как помочь деньгами или техникой армии.
Я сам гуманитаркой на этот раз не занимаюсь и деньги не собираю. На это просто элементарно нет времени и нервов.
Мой фронт работы, который я сам себе нарезал – оказывать информационное сопровождение тем группам, которые уже работают на обеспечение фронта.
Многих из них хорошо знаю по 2014-му году.

1. МОО "Вече" и Владимир Орлов – https://t.me/MOOVeche (есть склады)
2. КатяВаля (Катя Корниенко и Сергей Парщиков "Лыня") – https://t.me/katya_valya_dnr (есть склады)
3. "Русская весна" и Настя Михайловская – https://t.me/rusvesnasu/15126
Плюс еще есть сборы на 7-ю бригаду (по линии "Коммуниста") и группу "Ректора" (по воскресеньям). Сегодня как раз висит https://t.me/boris_rozhin/52331?single

Все группы имеют отлаженную дорогу и механизмы сбора/складирования/передачи грузов на фронтовые подразделения. Конечно, возят и гражданскую гуманитарку (как возили в тот же Марик), но основной упор делается именно на снабжение военных.

Сборы идут по непосредственным заявкам от офицеров на фронте. Все группы публикуют отчеты о доставленных грузах и благодарности от подразделений их получивших.
Эти сборы ни в коем случае не призваны подменить государственное снабжение, а направлены на то, чтобы помочь военным на фронте, покуда идет процесс налаживания централизованного снабжения – гражданское общество подставляет плечо государству.

В общем, обращайтесь на ваш выбор. Это далеко не все группы, которые помогают – есть еще КЦПН, сборы по линии военкоров (Сладков, Пегов и т.д.)  В общем, возможностей помочь мужикам на фронте – масса. Само собой, любая помощь – дело добровольное. Кто хочет – помогает фронту. Кто не хочет – не помогает. С моей точки зрения – помогать своей армии на войне, тем более войне справедливой и освободительной, это нормально и естественно. Ныть, что того или иного на фронте нет и ничего не делать, чтобы эту ситуацию исправлять – сомнительный выбор.

Источник: Colonel Cassad



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