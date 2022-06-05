Приводил домой маму – Личное мнение

Страсти вокруг расставания Шакиры с футболистом пике обрастают подробностями.

По уверениям профильных изданий, Жерар Пике приводил домой маму своего одноклубника, и однажды Шакира их там и спалила.



Фото: Соцсети

Всем, конечно, стало интересно, кто эта мама. Ну, мы же — люди, нам интересны подробности!

Однако никто не обратил внимания на самое главное: не то, кого приводил мужик, а куда.

Маму, бабушку, сестру просто соседку своего одноклубника — всё это совершенно неважно, у людей разные вкусы.

Тем более, что одноклубнику-то всего 17 лет, и сорокалетняя мамка, значит, примерно одного возраста с Жераром Пике.

Так что, дорогие мои любители жаренного, лучше обратите своё внимание на самое главное — футболист привёл бабу в дом, где живёт его семья.

Не знаю, как вам, но меня в изменах всегда удивлял такой подход: ну хочешь ты изменить, не можешь удержаться — это ещё можно понять. Но зачем тащить в дом измену — этого я искренне не понимаю.

Может, ещё положить любовницу на ту же кровать, где потом спит жена?

Что это вообще такое? Зачем? Денег нет на номер в отеле?

Мало того, что это вообще как-то странно, так ещё и многократно повышает шансы спалиться.

Да и любовнице тоже — зачем идти в дом, где живёт жена? Объясните!

Сами делали это? Крутили любовь на коврике жены любовника? Или сами так попадали, находя следы чужой бабы в доме?

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